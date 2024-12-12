SegnaliSezioni
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Tzunami Gatra Mega Berjangka

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 83%
GatraMegaBerjangka-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 676
Profit Trade:
1 199 (71.53%)
Loss Trade:
477 (28.46%)
Best Trade:
1 195.70 USD
Worst Trade:
-2 422.05 USD
Profitto lordo:
44 678.60 USD (449 470 pips)
Perdita lorda:
-30 806.22 USD (487 081 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (603.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 367.97 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
95.09%
Massimo carico di deposito:
72.03%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
1 068 (63.72%)
Short Trade:
608 (36.28%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
8.28 USD
Profitto medio:
37.26 USD
Perdita media:
-64.58 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-2 993.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 760.66 USD (7)
Crescita mensile:
-11.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 760.66 USD (48.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.98% (12 760.66 USD)
Per equità:
85.05% (23 058.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.mm 950
AUDUSD.mm 683
XAUUSD.mm 40
GBPUSD.mm 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.mm 11K
AUDUSD.mm 5.6K
XAUUSD.mm -3.4K
GBPUSD.mm 116
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.mm 86K
AUDUSD.mm 32K
XAUUSD.mm -156K
GBPUSD.mm 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 195.70 USD
Worst Trade: -2 422 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +603.34 USD
Massima perdita consecutiva: -2 993.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GatraMegaBerjangka-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.64% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 04:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.01 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 06:32
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 00:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 19:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 16:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 14:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 05:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
