- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
485 (68.99%)
Loss Trade:
218 (31.01%)
Best Trade:
7 826.23 USD
Worst Trade:
-3 750.30 USD
Profitto lordo:
23 170.87 USD (299 809 pips)
Perdita lorda:
-12 227.43 USD (267 787 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (535.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 918.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
45.64%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
378 (53.77%)
Short Trade:
325 (46.23%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
15.57 USD
Profitto medio:
47.77 USD
Perdita media:
-56.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-420.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 750.56 USD (2)
Crescita mensile:
10.74%
Previsione annuale:
130.26%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.44 USD
Massimale:
6 078.37 USD (35.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.14% (6 078.37 USD)
Per equità:
68.29% (10 886.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|703
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|
|
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
|
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 826.23 USD
Worst Trade: -3 750 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +535.84 USD
Massima perdita consecutiva: -420.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
