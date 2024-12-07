SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / StanOK5000
Oleh Sharpan

StanOK5000

Oleh Sharpan
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 219%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
703
Profit Trade:
485 (68.99%)
Loss Trade:
218 (31.01%)
Best Trade:
7 826.23 USD
Worst Trade:
-3 750.30 USD
Profitto lordo:
23 170.87 USD (299 809 pips)
Perdita lorda:
-12 227.43 USD (267 787 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (535.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 918.70 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
45.64%
Massimo carico di deposito:
11.91%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
378 (53.77%)
Short Trade:
325 (46.23%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
15.57 USD
Profitto medio:
47.77 USD
Perdita media:
-56.09 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-420.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 750.56 USD (2)
Crescita mensile:
10.74%
Previsione annuale:
130.26%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.44 USD
Massimale:
6 078.37 USD (35.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.14% (6 078.37 USD)
Per equità:
68.29% (10 886.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 703
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 33K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 826.23 USD
Worst Trade: -3 750 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +535.84 USD
Massima perdita consecutiva: -420.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.08 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 10:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 17:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.09 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 10:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 08:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 02:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.13 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati