- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
92 (81.41%)
Loss Trade:
21 (18.58%)
Best Trade:
65.91 USD
Worst Trade:
-53.43 USD
Profitto lordo:
860.38 USD (551 545 pips)
Perdita lorda:
-265.18 USD (193 499 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (178.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.06 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
67.49%
Massimo carico di deposito:
42.58%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.14
Long Trade:
62 (54.87%)
Short Trade:
51 (45.13%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
5.27 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.43 USD (1)
Crescita mensile:
6.54%
Previsione annuale:
79.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.13 USD
Massimale:
53.43 USD (15.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.21% (17.73 USD)
Per equità:
84.77% (278.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|421
|EURUSD
|8
|USDJPY
|16
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|25
|EURJPY
|24
|EURAUD
|17
|GBPNZD
|1
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|9
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|337K
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|697
|GBPUSD
|2.7K
|USDCHF
|1.4K
|EURJPY
|3.7K
|EURAUD
|2.8K
|GBPNZD
|573
|NZDCHF
|380
|AUDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-286
|GBPJPY
|338
|AUDUSD
|-10
|CHFJPY
|652
|NZDJPY
|471
|EURGBP
|563
|EURCAD
|496
|NZDUSD
|723
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.91 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +178.06 USD
Massima perdita consecutiva: -17.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live08
|0.00 × 67
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
