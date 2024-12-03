SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Safe investment
Taha Ebrahim

Safe investment

Taha Ebrahim
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 601%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
93 (82.30%)
Loss Trade:
20 (17.70%)
Best Trade:
65.51 USD
Worst Trade:
-48.79 USD
Profitto lordo:
872.19 USD (562 370 pips)
Perdita lorda:
-270.73 USD (191 789 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (178.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.49 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
66.96%
Massimo carico di deposito:
36.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.21
Long Trade:
62 (54.87%)
Short Trade:
51 (45.13%)
Fattore di profitto:
3.22
Profitto previsto:
5.32 USD
Profitto medio:
9.38 USD
Perdita media:
-13.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-26.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.79 USD (1)
Crescita mensile:
12.87%
Previsione annuale:
156.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.08 USD
Massimale:
49.24 USD (13.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.15% (26.16 USD)
Per equità:
82.74% (281.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
EURAUD 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 435
EURUSD 0
USDJPY 17
USDCAD 3
GBPUSD 26
USDCHF 23
EURJPY 25
EURAUD 17
GBPNZD 1
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 9
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD 0
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 349K
EURUSD 576
USDJPY 2.2K
USDCAD 596
GBPUSD 2.7K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.8K
EURAUD 2.8K
GBPNZD 560
NZDCHF 386
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -259
GBPJPY 353
AUDUSD 34
CHFJPY 639
NZDJPY 486
EURGBP 563
EURCAD 485
NZDUSD 736
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.51 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +178.49 USD
Massima perdita consecutiva: -26.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
Varchev-Real
0.00 × 164
1074 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
