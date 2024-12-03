SegnaliSezioni
Taha Ebrahim

Trading and gains

Taha Ebrahim
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 602%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
91 (80.53%)
Loss Trade:
22 (19.47%)
Best Trade:
66.09 USD
Worst Trade:
-53.53 USD
Profitto lordo:
863.10 USD (552 756 pips)
Perdita lorda:
-261.26 USD (190 052 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (179.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.45 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
67.98%
Massimo carico di deposito:
38.58%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.24
Long Trade:
62 (54.87%)
Short Trade:
51 (45.13%)
Fattore di profitto:
3.30
Profitto previsto:
5.33 USD
Profitto medio:
9.48 USD
Perdita media:
-11.88 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.53 USD (1)
Crescita mensile:
12.01%
Previsione annuale:
145.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.53 USD (15.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.34% (53.53 USD)
Per equità:
83.43% (278.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
EURAUD 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 427
EURUSD 9
USDJPY 16
USDCAD 2
GBPUSD 26
USDCHF 24
EURJPY 24
EURAUD 17
GBPNZD 4
NZDCHF 4
AUDJPY 10
GBPAUD 9
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD 0
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 341K
EURUSD 1.2K
USDJPY 2.1K
USDCAD 467
GBPUSD 2.7K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.8K
EURAUD 2.8K
GBPNZD 987
NZDCHF 342
AUDJPY 1.6K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -297
GBPJPY 355
AUDUSD 0
CHFJPY 623
NZDJPY 451
EURGBP 545
EURCAD 485
NZDUSD 726
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.09 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +179.45 USD
Massima perdita consecutiva: -17.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
FXBTG-Main
0.00 × 4
Varchev-Real
0.00 × 164
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
