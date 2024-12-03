- Crescita
Trade:
231
Profit Trade:
183 (79.22%)
Loss Trade:
48 (20.78%)
Best Trade:
75.44 USD
Worst Trade:
-55.71 USD
Profitto lordo:
1 693.62 USD (72 182 pips)
Perdita lorda:
-301.10 USD (13 834 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (748.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
748.06 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.31
Long Trade:
190 (82.25%)
Short Trade:
41 (17.75%)
Fattore di profitto:
5.62
Profitto previsto:
6.03 USD
Profitto medio:
9.25 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-159.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.68 USD (11)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.52%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.58 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.28% (164.20 USD)
Per equità:
29.86% (1 493.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|58K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +75.44 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +748.06 USD
Massima perdita consecutiva: -159.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5
|0.47 × 835
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
Swissquote-Server
|1.50 × 2
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.77 × 13
|
RoboForex-Pro
|5.92 × 12
Non ci sono recensioni
