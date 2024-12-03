SegnaliSezioni
Liudmila Mishustina

LudaTradersHood FX2

Liudmila Mishustina
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 31%
FxPro-MT5
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
183 (79.22%)
Loss Trade:
48 (20.78%)
Best Trade:
75.44 USD
Worst Trade:
-55.71 USD
Profitto lordo:
1 693.62 USD (72 182 pips)
Perdita lorda:
-301.10 USD (13 834 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (748.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
748.06 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.31
Long Trade:
190 (82.25%)
Short Trade:
41 (17.75%)
Fattore di profitto:
5.62
Profitto previsto:
6.03 USD
Profitto medio:
9.25 USD
Perdita media:
-6.27 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-159.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.68 USD (11)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.52%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
167.58 USD (2.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.28% (164.20 USD)
Per equità:
29.86% (1 493.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 58K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.44 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +748.06 USD
Massima perdita consecutiva: -159.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.47 × 835
Exness-MT5Real
0.50 × 2
Swissquote-Server
1.50 × 2
FBS-Real
2.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
2.77 × 13
RoboForex-Pro
5.92 × 12
Non ci sono recensioni
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 11:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 18:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 04:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.27 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 03:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 22:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 21:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.18 04:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 04:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.04 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.03 07:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.12.03 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.03 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.