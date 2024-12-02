SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SupplyDemandEA
Diego Magarian Conde

SupplyDemandEA

Diego Magarian Conde
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 16%
Tickmill-Live09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
66 (68.04%)
Loss Trade:
31 (31.96%)
Best Trade:
45.57 USD
Worst Trade:
-25.02 USD
Profitto lordo:
431.23 USD (17 119 pips)
Perdita lorda:
-221.67 USD (10 338 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (42.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
25.14%
Massimo carico di deposito:
23.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.42
Long Trade:
44 (45.36%)
Short Trade:
53 (54.64%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
6.53 USD
Perdita media:
-7.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.66 USD (3)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.66 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.67% (38.66 USD)
Per equità:
41.25% (634.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 41
AUDCAD 33
NZDCAD 23
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 62
AUDCAD 92
NZDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -25
AUDCAD 4K
NZDCAD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.57 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +42.07 USD
Massima perdita consecutiva: -38.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live02
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.20 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.39 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
TopFXSC-Live Server
0.67 × 3
AxioryAsia-02Live
0.67 × 3
TickmillUK-Live03
0.70 × 63
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
FTMO-Server
0.83 × 124
Pepperstone-Edge12
0.89 × 18
ICMarkets-Live22
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live19
1.12 × 91
Pepperstone-Edge02
1.26 × 38
FusionMarkets-Live
1.32 × 349
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.34 × 806
ICMarketsSC-Live32
1.43 × 51
RoboForex-Prime
1.55 × 577
ICMarketsSC-Live05
2.00 × 1
Exness-Real4
2.00 × 1
Tickmill-Live10
2.02 × 93
Pepperstone-Demo01
2.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
2.67 × 33
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Supplydemand EA

Broker: Tickmill MT4 Raw

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 03:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati