- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
66 (68.04%)
Loss Trade:
31 (31.96%)
Best Trade:
45.57 USD
Worst Trade:
-25.02 USD
Profitto lordo:
431.23 USD (17 119 pips)
Perdita lorda:
-221.67 USD (10 338 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (42.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
25.14%
Massimo carico di deposito:
23.82%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.42
Long Trade:
44 (45.36%)
Short Trade:
53 (54.64%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
6.53 USD
Perdita media:
-7.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-38.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.66 USD (3)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
38.66 USD (2.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.67% (38.66 USD)
Per equità:
41.25% (634.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|41
|AUDCAD
|33
|NZDCAD
|23
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|62
|AUDCAD
|92
|NZDCAD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-25
|AUDCAD
|4K
|NZDCAD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.57 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +42.07 USD
Massima perdita consecutiva: -38.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.20 × 10
|
BlueberryMarkets-Live
|0.39 × 28
|
ICMarketsSC-Live08
|0.54 × 63
|
TopFXSC-Live Server
|0.67 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 63
|
CPTMarkets-Live01
|0.76 × 92
|
FTMO-Server
|0.83 × 124
|
Pepperstone-Edge12
|0.89 × 18
|
ICMarkets-Live22
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live18
|1.11 × 154
|
ICMarketsSC-Live19
|1.12 × 91
|
Pepperstone-Edge02
|1.26 × 38
|
FusionMarkets-Live
|1.32 × 349
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.34 × 806
|
ICMarketsSC-Live32
|1.43 × 51
|
RoboForex-Prime
|1.55 × 577
|
ICMarketsSC-Live05
|2.00 × 1
|
Exness-Real4
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|2.02 × 93
|
Pepperstone-Demo01
|2.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|2.67 × 33
40 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Supplydemand EA
Broker: Tickmill MT4 Raw
Non ci sono recensioni