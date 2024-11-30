- Crescita
Trade:
3 406
Profit Trade:
2 214 (65.00%)
Loss Trade:
1 192 (35.00%)
Best Trade:
5 655.81 USD
Worst Trade:
-3 423.07 USD
Profitto lordo:
158 710.99 USD (507 354 pips)
Perdita lorda:
-151 649.52 USD (509 463 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (560.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 592.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
42.63%
Massimo carico di deposito:
103.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
1 708 (50.15%)
Short Trade:
1 698 (49.85%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
71.69 USD
Perdita media:
-127.22 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-6 344.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 106.23 USD (3)
Crescita mensile:
-1.85%
Previsione annuale:
-22.50%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 277.87 USD
Massimale:
25 022.47 USD (18.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.94% (25 022.47 USD)
Per equità:
6.81% (7 826.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1622
|NDX
|377
|EURNZD
|373
|GDAXI
|183
|GBPJPY
|177
|EURUSD
|175
|XTIUSD
|141
|GBPCHF
|80
|GBPUSD
|56
|AUDCAD
|48
|USDCHF
|37
|WS30
|22
|USDCAD
|22
|SPA35
|19
|XAGUSD
|14
|GBPCAD
|11
|CADJPY
|9
|STOXX50E
|8
|AUDJPY
|7
|CADCHF
|5
|EURCHF
|4
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|3
|SP500
|2
|EURCAD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPNZD
|1
|EURGBP
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.4K
|NDX
|16K
|EURNZD
|-3.7K
|GDAXI
|638
|GBPJPY
|578
|EURUSD
|-1.8K
|XTIUSD
|572
|GBPCHF
|220
|GBPUSD
|-4K
|AUDCAD
|60
|USDCHF
|-2.1K
|WS30
|1.4K
|USDCAD
|-1.4K
|SPA35
|10
|XAGUSD
|-455
|GBPCAD
|-473
|CADJPY
|2.2K
|STOXX50E
|-76
|AUDJPY
|-451
|CADCHF
|222
|EURCHF
|-298
|NZDUSD
|-727
|USDJPY
|-1.6K
|SP500
|1
|EURCAD
|-812
|EURAUD
|44
|AUDUSD
|431
|CHFJPY
|-396
|GBPNZD
|-817
|EURGBP
|-1.1K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-15K
|NDX
|3.8K
|EURNZD
|3.7K
|GDAXI
|651
|GBPJPY
|3.6K
|EURUSD
|-505
|XTIUSD
|-2.7K
|GBPCHF
|1.9K
|GBPUSD
|653
|AUDCAD
|1.6K
|USDCHF
|-1.3K
|WS30
|1K
|USDCAD
|246
|SPA35
|4.1K
|XAGUSD
|-673
|GBPCAD
|-2.3K
|CADJPY
|753
|STOXX50E
|-328
|AUDJPY
|-54
|CADCHF
|244
|EURCHF
|-28
|NZDUSD
|-399
|USDJPY
|-109
|SP500
|64
|EURCAD
|-287
|EURAUD
|211
|AUDUSD
|105
|CHFJPY
|-277
|GBPNZD
|-125
|EURGBP
|-79
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 655.81 USD
Worst Trade: -3 423 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +560.41 USD
Massima perdita consecutiva: -6 344.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
