Walter Alejandro Knaus

Titanio Trading JYVK

Walter Alejandro Knaus
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 406
Profit Trade:
2 214 (65.00%)
Loss Trade:
1 192 (35.00%)
Best Trade:
5 655.81 USD
Worst Trade:
-3 423.07 USD
Profitto lordo:
158 710.99 USD (507 354 pips)
Perdita lorda:
-151 649.52 USD (509 463 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (560.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 592.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
42.63%
Massimo carico di deposito:
103.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
1 708 (50.15%)
Short Trade:
1 698 (49.85%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
71.69 USD
Perdita media:
-127.22 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-6 344.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 106.23 USD (3)
Crescita mensile:
-1.85%
Previsione annuale:
-22.50%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 277.87 USD
Massimale:
25 022.47 USD (18.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.94% (25 022.47 USD)
Per equità:
6.81% (7 826.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1622
NDX 377
EURNZD 373
GDAXI 183
GBPJPY 177
EURUSD 175
XTIUSD 141
GBPCHF 80
GBPUSD 56
AUDCAD 48
USDCHF 37
WS30 22
USDCAD 22
SPA35 19
XAGUSD 14
GBPCAD 11
CADJPY 9
STOXX50E 8
AUDJPY 7
CADCHF 5
EURCHF 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
SP500 2
EURCAD 2
EURAUD 2
AUDUSD 1
CHFJPY 1
GBPNZD 1
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.4K
NDX 16K
EURNZD -3.7K
GDAXI 638
GBPJPY 578
EURUSD -1.8K
XTIUSD 572
GBPCHF 220
GBPUSD -4K
AUDCAD 60
USDCHF -2.1K
WS30 1.4K
USDCAD -1.4K
SPA35 10
XAGUSD -455
GBPCAD -473
CADJPY 2.2K
STOXX50E -76
AUDJPY -451
CADCHF 222
EURCHF -298
NZDUSD -727
USDJPY -1.6K
SP500 1
EURCAD -812
EURAUD 44
AUDUSD 431
CHFJPY -396
GBPNZD -817
EURGBP -1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -15K
NDX 3.8K
EURNZD 3.7K
GDAXI 651
GBPJPY 3.6K
EURUSD -505
XTIUSD -2.7K
GBPCHF 1.9K
GBPUSD 653
AUDCAD 1.6K
USDCHF -1.3K
WS30 1K
USDCAD 246
SPA35 4.1K
XAGUSD -673
GBPCAD -2.3K
CADJPY 753
STOXX50E -328
AUDJPY -54
CADCHF 244
EURCHF -28
NZDUSD -399
USDJPY -109
SP500 64
EURCAD -287
EURAUD 211
AUDUSD 105
CHFJPY -277
GBPNZD -125
EURGBP -79
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 655.81 USD
Worst Trade: -3 423 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +560.41 USD
Massima perdita consecutiva: -6 344.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.24 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 07:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 05:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.30 11:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 18:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.24 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.23 19:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.17 16:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 12:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.10 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
