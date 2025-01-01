Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 375%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 38
- Trade
- 126
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 1.73
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 675%
- Abbonati
- 141
- Settimane
- 87
- Trade
- 1291
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 3.29
- DD massimo
- 32%
- Crescita
- 5 862%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 226
- Trade
- 14415
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 54%
- Crescita
- 112%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 50
- Trade
- 502
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 2.15
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 390%
- Abbonati
- 76
- Settimane
- 44
- Trade
- 1491
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.30
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 120%
- Abbonati
- 18
- Settimane
- 52
- Trade
- 173
- Vincita
- 83%
- Fattore di profitto
- 1.34
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 331%
- Abbonati
- 41
- Settimane
- 59
- Trade
- 467
- Vincita
- 86%
- Fattore di profitto
- 1.78
- DD massimo
- 39%
- Crescita
- 5 061%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 232
- Trade
- 1402
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 398%
- Abbonati
- 7
- Settimane
- 78
- Trade
- 505
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.13
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 569%
- Abbonati
- 69
- Settimane
- 207
- Trade
- 5478
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.