Taha Ebrahim

Mo

Taha Ebrahim
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 616%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
123
Profit Trade:
102 (82.92%)
Loss Trade:
21 (17.07%)
Best Trade:
65.77 USD
Worst Trade:
-52.21 USD
Profitto lordo:
881.45 USD (574 456 pips)
Perdita lorda:
-265.31 USD (194 228 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (40.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.82 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
67.45%
Massimo carico di deposito:
28.16%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.80
Long Trade:
62 (50.41%)
Short Trade:
61 (49.59%)
Fattore di profitto:
3.32
Profitto previsto:
5.01 USD
Profitto medio:
8.64 USD
Perdita media:
-12.63 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-16.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.21 USD (1)
Crescita mensile:
6.18%
Previsione annuale:
74.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.21 USD (13.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.69% (52.21 USD)
Per equità:
78.96% (284.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 56
EURUSD 12
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 442
EURUSD 10
USDJPY 16
USDCAD 1
GBPUSD 27
EURAUD 19
USDCHF 24
EURJPY 25
GBPNZD 1
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 10
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD -1
CHFJPY 4
EURGBP 7
EURCAD 4
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 359K
EURUSD 1.2K
USDJPY 2.2K
USDCAD 431
GBPUSD 2.8K
EURAUD 3.2K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.8K
GBPNZD 562
NZDCHF 378
AUDJPY 1.5K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -300
GBPJPY 354
AUDUSD -12
CHFJPY 637
EURGBP 561
EURCAD 492
NZDUSD 720
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.77 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +40.96 USD
Massima perdita consecutiva: -16.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 8
BidtopiaCapital-Live
0.00 × 5
Lucrorfx-Demo
0.00 × 2
CFI1-Real
0.00 × 119
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 58
EBCGroup-Live
0.00 × 34
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
RistonCapital-Real
0.00 × 25
XMUK-Real 6
0.00 × 52
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
VantageInternational-Live 14
0.00 × 10
NagaCapitalLtd-Live
0.00 × 3
LMAXMU-LIVE
0.00 × 116
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
JustMarkets-Demo
0.00 × 10
LMAX-LiveUK
0.00 × 3
Monex-Server3
0.00 × 48
Hankotrade-Live
0.00 × 50
MaxiServices-Real
0.00 × 275
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 10
1074 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 20:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.09 17:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 15:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.26 15:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 05:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 09:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 13:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 09:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.07 09:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
