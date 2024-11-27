SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / High Yield Pro
Boris Sonder

High Yield Pro

Boris Sonder
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 218%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 147
Profit Trade:
983 (85.70%)
Loss Trade:
164 (14.30%)
Best Trade:
744.94 EUR
Worst Trade:
-526.37 EUR
Profitto lordo:
10 944.94 EUR (39 970 pips)
Perdita lorda:
-6 364.68 EUR (28 163 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (246.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 053.87 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
31.29%
Massimo carico di deposito:
105.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
704 (61.38%)
Short Trade:
443 (38.62%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
3.99 EUR
Profitto medio:
11.13 EUR
Perdita media:
-38.81 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-134.29 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 027.43 EUR (3)
Crescita mensile:
10.84%
Previsione annuale:
130.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
111.81 EUR
Massimale:
1 027.43 EUR (21.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.05% (1 027.43 EUR)
Per equità:
85.88% (4 941.98 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 613
USDJPY 273
GBPUSD 261
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3K
USDJPY 912
GBPUSD 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.8K
USDJPY 415
GBPUSD 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +744.94 EUR
Worst Trade: -526 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +246.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -134.29 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 16:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.14 14:50
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 03:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 03:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 15:21
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.23 00:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 23:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.02.03 18:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
High Yield Pro
30USD al mese
218%
0
0
USD
3.3K
EUR
44
100%
1 147
85%
31%
1.71
3.99
EUR
86%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.