- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
107 (82.30%)
Loss Trade:
23 (17.69%)
Best Trade:
64.61 USD
Worst Trade:
-55.64 USD
Profitto lordo:
902.76 USD (617 963 pips)
Perdita lorda:
-274.74 USD (202 396 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (49.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.08 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
67.20%
Massimo carico di deposito:
24.27%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.29
Long Trade:
66 (50.77%)
Short Trade:
64 (49.23%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
4.83 USD
Profitto medio:
8.44 USD
Perdita media:
-11.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.64 USD (1)
Crescita mensile:
5.72%
Previsione annuale:
69.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
55.64 USD (14.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.13% (55.64 USD)
Per equità:
76.22% (281.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|EURUSD
|12
|USDJPY
|9
|EURJPY
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCHF
|6
|EURAUD
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|450
|EURUSD
|10
|USDJPY
|15
|EURJPY
|25
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|26
|USDCHF
|25
|EURAUD
|16
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|9
|GBPCHF
|3
|CADJPY
|0
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|7
|EURCAD
|4
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|394K
|EURUSD
|1.2K
|USDJPY
|2K
|EURJPY
|3.9K
|USDCAD
|679
|GBPUSD
|2.7K
|USDCHF
|1.4K
|EURAUD
|2.7K
|GBPNZD
|585
|NZDCHF
|389
|AUDJPY
|1.5K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-295
|CADJPY
|66
|GBPJPY
|396
|AUDUSD
|0
|CHFJPY
|650
|NZDJPY
|465
|EURGBP
|556
|EURCAD
|493
|NZDUSD
|729
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.61 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.09 USD
Massima perdita consecutiva: -15.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SGTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
FXBTG-Main
|0.00 × 4
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 132
1074 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni