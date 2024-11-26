- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 135
Profit Trade:
861 (40.32%)
Loss Trade:
1 274 (59.67%)
Best Trade:
1 592.10 USD
Worst Trade:
-359.58 USD
Profitto lordo:
56 022.69 USD (3 109 221 pips)
Perdita lorda:
-41 372.64 USD (2 191 132 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 558.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 884.34 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.11%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
1 278 (59.86%)
Short Trade:
857 (40.14%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
6.86 USD
Profitto medio:
65.07 USD
Perdita media:
-32.47 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-803.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 218.94 USD (15)
Crescita mensile:
22.04%
Previsione annuale:
267.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 224.29 USD
Massimale:
4 846.96 USD (23.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.32% (4 834.30 USD)
Per equità:
5.27% (926.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|918K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 592.10 USD
Worst Trade: -360 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 558.86 USD
Massima perdita consecutiva: -803.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.35 × 23
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
31 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
160%
1
57
USD
USD
26K
USD
USD
45
100%
2 135
40%
100%
1.35
6.86
USD
USD
22%
1:500