- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 135
Profit Trade:
859 (40.23%)
Loss Trade:
1 276 (59.77%)
Best Trade:
1 591.38 USD
Worst Trade:
-357.48 USD
Profitto lordo:
56 136.84 USD (3 108 298 pips)
Perdita lorda:
-41 607.73 USD (2 191 177 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 554.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 881.98 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
1 278 (59.86%)
Short Trade:
857 (40.14%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
6.81 USD
Profitto medio:
65.35 USD
Perdita media:
-32.61 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-801.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 320.94 USD (16)
Crescita mensile:
21.65%
Previsione annuale:
262.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 230.03 USD
Massimale:
4 921.74 USD (23.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.58% (4 909.28 USD)
Per equità:
5.55% (967.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2135
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|917K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 591.38 USD
Worst Trade: -357 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 554.24 USD
Massima perdita consecutiva: -801.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.35 × 23
|
Exness-Real30
|0.38 × 8
|
ECMarkets-Live02
|0.57 × 7
|
NordFX-Real2
|1.29 × 7
|
VantageInternational-Live 8
|1.50 × 14
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
159%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
45
100%
2 135
40%
100%
1.34
6.81
USD
USD
23%
1:500