Xiao Xing Shang

Show

Xiao Xing Shang
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 7%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 369
Profit Trade:
533 (38.93%)
Loss Trade:
836 (61.07%)
Best Trade:
8 887.43 USD
Worst Trade:
-2 674.64 USD
Profitto lordo:
253 738.16 USD (910 302 pips)
Perdita lorda:
-246 499.67 USD (794 113 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 281.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 927.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.74%
Massimo carico di deposito:
49.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
779 (56.90%)
Short Trade:
590 (43.10%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
476.06 USD
Perdita media:
-294.86 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-4 524.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 941.69 USD (11)
Crescita mensile:
11.34%
Previsione annuale:
134.34%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 915.01 USD
Massimale:
34 893.40 USD (26.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.88% (35 101.58 USD)
Per equità:
2.45% (3 152.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 388
USDJPY 232
XTIUSD 214
GBPJPY 155
GBPUSD 101
EURUSD 71
XAGUSD 62
NI225 55
WS30 51
GDAXI 39
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 52K
USDJPY -5.1K
XTIUSD -5.8K
GBPJPY -15K
GBPUSD -5.7K
EURUSD -1.5K
XAGUSD -3.5K
NI225 156
WS30 -11K
GDAXI 3.6K
AUDJPY 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 173K
USDJPY -15K
XTIUSD -2.6K
GBPJPY -59K
GBPUSD -8.3K
EURUSD -2.4K
XAGUSD -4.5K
NI225 1.6K
WS30 -2.7K
GDAXI 36K
AUDJPY 22
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 887.43 USD
Worst Trade: -2 675 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 281.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4 524.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 140
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.60 × 5
Darwinex-Live
1.62 × 2384
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.84 × 25
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 11:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 09:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 08:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 17:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 05:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.20 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 20:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.39% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 13:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.27 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 10:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.23 17:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.23 14:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.23 09:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Show
999USD al mese
7%
0
0
USD
107K
USD
44
97%
1 369
38%
100%
1.02
5.29
USD
27%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.