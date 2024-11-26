- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 369
Profit Trade:
533 (38.93%)
Loss Trade:
836 (61.07%)
Best Trade:
8 887.43 USD
Worst Trade:
-2 674.64 USD
Profitto lordo:
253 738.16 USD (910 302 pips)
Perdita lorda:
-246 499.67 USD (794 113 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 281.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 927.27 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.74%
Massimo carico di deposito:
49.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
779 (56.90%)
Short Trade:
590 (43.10%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
476.06 USD
Perdita media:
-294.86 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-4 524.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 941.69 USD (11)
Crescita mensile:
11.34%
Previsione annuale:
134.34%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 915.01 USD
Massimale:
34 893.40 USD (26.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.88% (35 101.58 USD)
Per equità:
2.45% (3 152.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|388
|USDJPY
|232
|XTIUSD
|214
|GBPJPY
|155
|GBPUSD
|101
|EURUSD
|71
|XAGUSD
|62
|NI225
|55
|WS30
|51
|GDAXI
|39
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52K
|USDJPY
|-5.1K
|XTIUSD
|-5.8K
|GBPJPY
|-15K
|GBPUSD
|-5.7K
|EURUSD
|-1.5K
|XAGUSD
|-3.5K
|NI225
|156
|WS30
|-11K
|GDAXI
|3.6K
|AUDJPY
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|173K
|USDJPY
|-15K
|XTIUSD
|-2.6K
|GBPJPY
|-59K
|GBPUSD
|-8.3K
|EURUSD
|-2.4K
|XAGUSD
|-4.5K
|NI225
|1.6K
|WS30
|-2.7K
|GDAXI
|36K
|AUDJPY
|22
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 887.43 USD
Worst Trade: -2 675 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3 281.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4 524.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 140
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.60 × 5
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2384
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.84 × 25
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.39 × 33
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 295
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.93 × 29
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
