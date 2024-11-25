- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
261 (53.26%)
Loss Trade:
229 (46.73%)
Best Trade:
15.65 USD
Worst Trade:
-9.75 USD
Profitto lordo:
746.82 USD (113 080 pips)
Perdita lorda:
-732.23 USD (107 003 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (38.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.90 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
43.68%
Massimo carico di deposito:
7.71%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
375 (76.53%)
Short Trade:
115 (23.47%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
-3.20 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.26 USD (7)
Crescita mensile:
-1.95%
Previsione annuale:
-23.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.03 USD
Massimale:
114.84 USD (60.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.41% (114.67 USD)
Per equità:
18.05% (17.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|490
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.65 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +38.90 USD
Massima perdita consecutiva: -31.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-06
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
115
USD
USD
72
100%
490
53%
44%
1.01
0.03
USD
USD
60%
1:500