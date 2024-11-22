SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EURUSD DCA Legend
Damon Cole Mckay

EURUSD DCA Legend

Damon Cole Mckay
0 recensioni
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -34%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 614
Profit Trade:
3 630 (78.67%)
Loss Trade:
984 (21.33%)
Best Trade:
7 021.33 CAD
Worst Trade:
-5 185.99 CAD
Profitto lordo:
165 255.61 CAD (298 452 pips)
Perdita lorda:
-199 182.37 CAD (343 315 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (338.01 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
33 341.50 CAD (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
62.60%
Massimo carico di deposito:
86.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
2 455 (53.21%)
Short Trade:
2 159 (46.79%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-7.35 CAD
Profitto medio:
45.52 CAD
Perdita media:
-202.42 CAD
Massime perdite consecutive:
41 (-108 619.21 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-108 619.21 CAD (41)
Crescita mensile:
-1.57%
Previsione annuale:
-19.25%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36 864.68 CAD
Massimale:
109 128.15 CAD (95.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.08% (109 429.15 CAD)
Per equità:
86.87% (60 103.23 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.r 4536
XAUUSD.r 44
US30 27
XBRUSD 4
NVDA.xnas 2
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.r -28K
XAUUSD.r 1.8K
US30 -289
XBRUSD 319
NVDA.xnas -8
BTCUSD 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.r -41K
XAUUSD.r 8.9K
US30 -27K
XBRUSD 3K
NVDA.xnas 49
BTCUSD 11K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7 021.33 CAD
Worst Trade: -5 186 CAD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +338.01 CAD
Massima perdita consecutiva: -108 619.21 CAD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hourly entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Partial Profits. Take Partials is set to 50% of Volume.
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 17:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 16:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 13:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
