- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 614
Profit Trade:
3 630 (78.67%)
Loss Trade:
984 (21.33%)
Best Trade:
7 021.33 CAD
Worst Trade:
-5 185.99 CAD
Profitto lordo:
165 255.61 CAD (298 452 pips)
Perdita lorda:
-199 182.37 CAD (343 315 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (338.01 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
33 341.50 CAD (16)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
62.60%
Massimo carico di deposito:
86.13%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
2 455 (53.21%)
Short Trade:
2 159 (46.79%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-7.35 CAD
Profitto medio:
45.52 CAD
Perdita media:
-202.42 CAD
Massime perdite consecutive:
41 (-108 619.21 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-108 619.21 CAD (41)
Crescita mensile:
-1.57%
Previsione annuale:
-19.25%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36 864.68 CAD
Massimale:
109 128.15 CAD (95.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.08% (109 429.15 CAD)
Per equità:
86.87% (60 103.23 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|4536
|XAUUSD.r
|44
|US30
|27
|XBRUSD
|4
|NVDA.xnas
|2
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.r
|-28K
|XAUUSD.r
|1.8K
|US30
|-289
|XBRUSD
|319
|NVDA.xnas
|-8
|BTCUSD
|11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.r
|-41K
|XAUUSD.r
|8.9K
|US30
|-27K
|XBRUSD
|3K
|NVDA.xnas
|49
|BTCUSD
|11K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7 021.33 CAD
Worst Trade: -5 186 CAD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 41
Massimo profitto consecutivo: +338.01 CAD
Massima perdita consecutiva: -108 619.21 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hourly entry strategy with filtering conditions that determine entry in a Dollar Cost Average strategy. Calculations of all orders collectively in pips decides when to start taking Partial Profits. Take Partials is set to 50% of Volume.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-34%
0
0
USD
USD
28K
CAD
CAD
45
90%
4 614
78%
63%
0.82
-7.35
CAD
CAD
87%
1:500