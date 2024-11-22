- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
676
Profit Trade:
521 (77.07%)
Loss Trade:
155 (22.93%)
Best Trade:
76.35 USD
Worst Trade:
-81.12 USD
Profitto lordo:
3 798.23 USD (13 964 611 pips)
Perdita lorda:
-1 602.35 USD (6 898 327 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (168.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.45 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
48.33%
Massimo carico di deposito:
50.83%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
20.06
Long Trade:
303 (44.82%)
Short Trade:
373 (55.18%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
7.29 USD
Perdita media:
-10.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-95.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.48 USD (3)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
109.48 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.43% (79.38 USD)
Per equità:
88.67% (767.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|397
|BTCUSDm
|279
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|1.6K
|BTCUSDm
|585
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|1.6M
|BTCUSDm
|5.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.35 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +168.28 USD
Massima perdita consecutiva: -95.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
