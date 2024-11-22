SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / One percent per day
Yu Fu

One percent per day

Yu Fu
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 407%
Exness-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
676
Profit Trade:
521 (77.07%)
Loss Trade:
155 (22.93%)
Best Trade:
76.35 USD
Worst Trade:
-81.12 USD
Profitto lordo:
3 798.23 USD (13 964 611 pips)
Perdita lorda:
-1 602.35 USD (6 898 327 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (168.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
179.45 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
48.33%
Massimo carico di deposito:
50.83%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
20.06
Long Trade:
303 (44.82%)
Short Trade:
373 (55.18%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
7.29 USD
Perdita media:
-10.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-95.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.48 USD (3)
Crescita mensile:
0.78%
Previsione annuale:
9.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
109.48 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.43% (79.38 USD)
Per equità:
88.67% (767.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 397
BTCUSDm 279
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 1.6K
BTCUSDm 585
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 1.6M
BTCUSDm 5.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.35 USD
Worst Trade: -81 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +168.28 USD
Massima perdita consecutiva: -95.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 06:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 13:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 08:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 08:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 19:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 12:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
