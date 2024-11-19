SegnaliSezioni
Mahendran Nadarajah

Euro Buck

Mahendran Nadarajah
0 recensioni
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -1%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 298
Profit Trade:
1 676 (72.93%)
Loss Trade:
622 (27.07%)
Best Trade:
471.15 USD
Worst Trade:
-129.05 USD
Profitto lordo:
18 347.16 USD (599 440 pips)
Perdita lorda:
-7 382.41 USD (501 045 pips)
Vincite massime consecutive:
135 (10 217.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 217.76 USD (135)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.23%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
234
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
4.82
Long Trade:
1 157 (50.35%)
Short Trade:
1 141 (49.65%)
Fattore di profitto:
2.49
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
10.95 USD
Perdita media:
-11.87 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-630.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-630.26 USD (24)
Crescita mensile:
-29.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 272.82 USD (16.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.17% (2 270.77 USD)
Per equità:
56.60% (3 424.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1000
XAUUSD 589
EURUSD 261
GBPUSD 118
EURAUD 83
EURCAD 40
USDCHF 39
USDCAD 30
NZDUSD 19
NZDCAD 17
GBPAUD 15
AUDUSD 14
EURGBP 14
EURNZD 12
AUDNZD 11
AUDCHF 8
GBPNZD 6
CADCHF 5
NZDCHF 5
GBPCAD 4
EURJPY 3
EURCHF 2
GBPCHF 2
USDJPY 1
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
125 250 375 500 625 750 875 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 2.2K
XAUUSD -914
EURUSD -496
GBPUSD 10K
EURAUD 54
EURCAD -333
USDCHF -305
USDCAD 54
NZDUSD 73
NZDCAD 23
GBPAUD -62
AUDUSD 42
EURGBP 60
EURNZD 72
AUDNZD 23
AUDCHF 30
GBPNZD 29
CADCHF 21
NZDCHF 20
GBPCAD 7
EURJPY 4
EURCHF 8
GBPCHF 12
USDJPY 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 146K
XAUUSD -24K
EURUSD -45K
GBPUSD 36K
EURAUD 5.6K
EURCAD -44K
USDCHF -31K
USDCAD 12K
NZDUSD 7.4K
NZDCAD 4.6K
GBPAUD -5.4K
AUDUSD 779
EURGBP 5.6K
EURNZD 12K
AUDNZD 4.3K
AUDCHF 2.6K
GBPNZD 6K
CADCHF 1.8K
NZDCHF 1.8K
GBPCAD 1K
EURJPY 730
EURCHF 749
GBPCHF 1.1K
USDJPY 443
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +471.15 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 135
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +10 217.76 USD
Massima perdita consecutiva: -630.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Mtrading-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 151
ICMarketsSC-Live27
0.49 × 352
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1686
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.67 × 199
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live12
0.82 × 92
ICMarkets-Live16
0.86 × 176
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
ICMarketsSC-Live15
0.95 × 146
ICMarkets-Live14
0.95 × 148
ICMarketsSC-Live24
1.05 × 20688
ICMarketsSC-Live26
1.05 × 1188
2025.09.26 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 10:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.27% of days out of 394 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 11:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.75% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 13:13
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.78% of days out of 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Euro Buck
30USD al mese
-1%
0
0
USD
4.5K
USD
57
89%
2 298
72%
100%
2.48
4.77
USD
57%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.