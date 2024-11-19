SegnaliSezioni
Fabio Ziviello

SignalFaz

Fabio Ziviello
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 80%
XM.COM-MT5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
475
Profit Trade:
451 (94.94%)
Loss Trade:
24 (5.05%)
Best Trade:
6.83 EUR
Worst Trade:
-42.94 EUR
Profitto lordo:
264.71 EUR (40 330 pips)
Perdita lorda:
-199.86 EUR (29 136 pips)
Vincite massime consecutive:
131 (74.77 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
74.77 EUR (131)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
198.06%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
226 (47.58%)
Short Trade:
249 (52.42%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.14 EUR
Profitto medio:
0.59 EUR
Perdita media:
-8.33 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-58.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-58.07 EUR (2)
Crescita mensile:
10.63%
Previsione annuale:
132.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.34 EUR
Massimale:
65.91 EUR (66.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.19% (65.91 EUR)
Per equità:
69.88% (84.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY# 246
USDJPY# 70
GBPUSD# 54
AUDCAD# 41
AUDCHF# 33
SGDJPY# 13
AUDNZD# 8
AUDUSD# 7
EURGBP# 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY# 47
USDJPY# 93
GBPUSD# -9
AUDCAD# -20
AUDCHF# 7
SGDJPY# -35
AUDNZD# -5
AUDUSD# -4
EURGBP# 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY# 6.5K
USDJPY# 14K
GBPUSD# -1.3K
AUDCAD# -2.6K
AUDCHF# 537
SGDJPY# -4.7K
AUDNZD# -829
AUDUSD# -336
EURGBP# 32
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.83 EUR
Worst Trade: -43 EUR
Vincite massime consecutive: 131
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.77 EUR
Massima perdita consecutiva: -58.07 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XM.COM-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Chiunque può unirsi al mio gruppo Telegram per ricevere ulteriori aggiornamenti su "SignalFaz" e sui segnali gratuiti.

Telegram: https://t.me/SignalFaz


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SignalFaz
30USD al mese
80%
0
0
USD
146
EUR
53
0%
475
94%
100%
1.32
0.14
EUR
70%
1:30
