Segnali / MetaTrader 5 / Maxagf scalper FBS5
Pedro Maniglia

Maxagf scalper FBS5

Pedro Maniglia
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 -68%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
286 (69.24%)
Loss Trade:
127 (30.75%)
Best Trade:
111.50 USD
Worst Trade:
-440.00 USD
Profitto lordo:
4 645.77 USD (24 027 pips)
Perdita lorda:
-5 616.69 USD (32 411 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (88.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
426.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
38.67%
Massimo carico di deposito:
75.19%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
201 (48.67%)
Short Trade:
212 (51.33%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-2.35 USD
Profitto medio:
16.24 USD
Perdita media:
-44.23 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-310.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-820.00 USD (3)
Crescita mensile:
-1.39%
Previsione annuale:
-16.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 330.54 USD
Massimale:
1 682.30 USD (335.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.02% (1 675.83 USD)
Per equità:
68.19% (431.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 407
XAUUSD 5
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1K
XAUUSD 52
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -9.4K
XAUUSD 1K
GBPUSD -39
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.50 USD
Worst Trade: -440 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +88.40 USD
Massima perdita consecutiva: -310.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Maxagf scalper FBS5
100USD al mese
-68%
0
0
USD
456
USD
51
0%
413
69%
39%
0.82
-2.35
USD
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.