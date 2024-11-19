- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
286 (69.24%)
Loss Trade:
127 (30.75%)
Best Trade:
111.50 USD
Worst Trade:
-440.00 USD
Profitto lordo:
4 645.77 USD (24 027 pips)
Perdita lorda:
-5 616.69 USD (32 411 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (88.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
426.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
38.67%
Massimo carico di deposito:
75.19%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
201 (48.67%)
Short Trade:
212 (51.33%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-2.35 USD
Profitto medio:
16.24 USD
Perdita media:
-44.23 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-310.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-820.00 USD (3)
Crescita mensile:
-1.39%
Previsione annuale:
-16.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 330.54 USD
Massimale:
1 682.30 USD (335.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.02% (1 675.83 USD)
Per equità:
68.19% (431.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|407
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-1K
|XAUUSD
|52
|GBPUSD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-9.4K
|XAUUSD
|1K
|GBPUSD
|-39
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +111.50 USD
Worst Trade: -440 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +88.40 USD
Massima perdita consecutiva: -310.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 7
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
