Fuguang Liu

Goldfish that can swim

Fuguang Liu
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
GMI-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
512 (72.72%)
Loss Trade:
192 (27.27%)
Best Trade:
177.60 USD
Worst Trade:
-221.10 USD
Profitto lordo:
10 048.16 USD (104 460 pips)
Perdita lorda:
-9 495.94 USD (99 189 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (566.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
566.44 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.98%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
196 (27.84%)
Short Trade:
508 (72.16%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
19.63 USD
Perdita media:
-49.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-167.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-427.02 USD (2)
Crescita mensile:
-31.60%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
659.40 USD (15.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.92% (659.40 USD)
Per equità:
13.38% (201.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 701
EURJPY 1
USDJPY 1
NZDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 591
EURJPY -56
USDJPY 18
NZDUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.4K
EURJPY -176
USDJPY 55
NZDUSD -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.60 USD
Worst Trade: -221 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +566.44 USD
Massima perdita consecutiva: -167.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
GMI-Live03
4.02 × 526
UKYFGJ-Primary
4.40 × 77
FBS-Real-7
8.00 × 1
FirstIndex-Server
10.22 × 23
USGFX-Live2
11.39 × 1027
【Cattura del punto di inflessione del trend】 Transazione per transazione, un singolo nodo, crescita dell'interesse composto e rischio controllabile con stop loss
Non ci sono recensioni
2025.09.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.17 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 15:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.85% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 16:14
No swaps are charged
2025.01.13 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.01.12 14:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.01 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.02 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.14 21:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
