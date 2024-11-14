- Crescita
Trade:
704
Profit Trade:
512 (72.72%)
Loss Trade:
192 (27.27%)
Best Trade:
177.60 USD
Worst Trade:
-221.10 USD
Profitto lordo:
10 048.16 USD (104 460 pips)
Perdita lorda:
-9 495.94 USD (99 189 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (566.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
566.44 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
8.98%
Massimo carico di deposito:
11.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
196 (27.84%)
Short Trade:
508 (72.16%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
19.63 USD
Perdita media:
-49.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-167.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-427.02 USD (2)
Crescita mensile:
-31.60%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
659.40 USD (15.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.92% (659.40 USD)
Per equità:
13.38% (201.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|701
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|591
|EURJPY
|-56
|USDJPY
|18
|NZDUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|EURJPY
|-176
|USDJPY
|55
|NZDUSD
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.60 USD
Worst Trade: -221 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +566.44 USD
Massima perdita consecutiva: -167.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
GMI-Live03
|4.02 × 526
|
UKYFGJ-Primary
|4.40 × 77
|
FBS-Real-7
|8.00 × 1
|
FirstIndex-Server
|10.22 × 23
|
USGFX-Live2
|11.39 × 1027
【Cattura del punto di inflessione del trend】 Transazione per transazione, un singolo nodo, crescita dell'interesse composto e rischio controllabile con stop loss
