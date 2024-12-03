SegnaliSezioni
Pablo Mariani Maciel

Pablo Mariani Maciel
1 recensione
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 213%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
569
Profit Trade:
568 (99.82%)
Loss Trade:
1 (0.18%)
Best Trade:
28.17 USD
Worst Trade:
-0.06 USD
Profitto lordo:
1 792.44 USD (309 980 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD (15 pips)
Vincite massime consecutive:
543 (1 742.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 742.51 USD (543)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
29873.00
Long Trade:
17 (2.99%)
Short Trade:
552 (97.01%)
Fattore di profitto:
29874.00
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-0.06 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
50.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.06 USD)
Per equità:
68.11% (1 453.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50 569
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50 310K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 543
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 742.51 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
Valutazione media:
Georgios Baizanis
2048
Georgios Baizanis 2024.12.03 15:43 
 

i like the strategy. The trader knows what he does and has a system/discipline around it. Mostly shorts the Bovespa index to gain swap fees and when positions on profits he periodially closes the positions with profit. Leverage and risk employed is small. That allows the trader to have close to 100% win ratio but without risking the funds that much! Is a good strategy to add in our portfolios to diversify.

2025.09.16 13:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 20:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 18:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 15:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 16:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 14:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 12:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.19 14:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 12:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 19:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
