Trade:
569
Profit Trade:
568 (99.82%)
Loss Trade:
1 (0.18%)
Best Trade:
28.17 USD
Worst Trade:
-0.06 USD
Profitto lordo:
1 792.44 USD (309 980 pips)
Perdita lorda:
-0.06 USD (15 pips)
Vincite massime consecutive:
543 (1 742.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 742.51 USD (543)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
29873.00
Long Trade:
17 (2.99%)
Short Trade:
552 (97.01%)
Fattore di profitto:
29874.00
Profitto previsto:
3.15 USD
Profitto medio:
3.16 USD
Perdita media:
-0.06 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.06 USD (1)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
50.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.06 USD)
Per equità:
68.11% (1 453.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50
|569
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50
|310K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 543
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 742.51 USD
Massima perdita consecutiva: -0.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
i like the strategy. The trader knows what he does and has a system/discipline around it. Mostly shorts the Bovespa index to gain swap fees and when positions on profits he periodially closes the positions with profit. Leverage and risk employed is small. That allows the trader to have close to 100% win ratio but without risking the funds that much! Is a good strategy to add in our portfolios to diversify.