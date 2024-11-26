- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15 134
Profit Trade:
9 839 (65.01%)
Loss Trade:
5 295 (34.99%)
Best Trade:
492.49 USD
Worst Trade:
-528.60 USD
Profitto lordo:
74 542.74 USD (1 754 827 pips)
Perdita lorda:
-69 978.78 USD (1 930 910 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (1 677.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 610.06 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
67.45%
Massimo carico di deposito:
294.21%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
7 496 (49.53%)
Short Trade:
7 638 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
7.58 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
101 (-17 310.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 310.21 USD (101)
Crescita mensile:
-8.22%
Previsione annuale:
-99.68%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.11 USD
Massimale:
18 325.08 USD (44.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.19% (18 325.08 USD)
Per equità:
79.31% (16 793.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|8955
|XAUUSD
|5620
|GBPUSD
|231
|EURUSD
|64
|AUDJPY
|54
|USDJPY
|39
|EURGBP
|38
|EURAUD
|35
|GBPJPY
|35
|GBPAUD
|28
|AUDUSD
|24
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-3.1K
|XAUUSD
|8.2K
|GBPUSD
|282
|EURUSD
|208
|AUDJPY
|-68
|USDJPY
|97
|EURGBP
|-405
|EURAUD
|55
|GBPJPY
|-552
|GBPAUD
|22
|AUDUSD
|44
|CHFJPY
|-307
|CADJPY
|64
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-210K
|XAUUSD
|109K
|GBPUSD
|-38K
|EURUSD
|-245
|AUDJPY
|-7.5K
|USDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-4.8K
|EURAUD
|-1.1K
|GBPJPY
|-7.8K
|GBPAUD
|-6.2K
|AUDUSD
|-763
|CHFJPY
|-8K
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +492.49 USD
Worst Trade: -529 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 101
Massimo profitto consecutivo: +1 677.46 USD
Massima perdita consecutiva: -17 310.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
