Martinus Dharmaraditya

Recovery 20K

Martinus Dharmaraditya
0 recensioni
132 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15 134
Profit Trade:
9 839 (65.01%)
Loss Trade:
5 295 (34.99%)
Best Trade:
492.49 USD
Worst Trade:
-528.60 USD
Profitto lordo:
74 542.74 USD (1 754 827 pips)
Perdita lorda:
-69 978.78 USD (1 930 910 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (1 677.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 610.06 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
67.45%
Massimo carico di deposito:
294.21%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
7 496 (49.53%)
Short Trade:
7 638 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
7.58 USD
Perdita media:
-13.22 USD
Massime perdite consecutive:
101 (-17 310.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17 310.21 USD (101)
Crescita mensile:
-8.22%
Previsione annuale:
-99.68%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.11 USD
Massimale:
18 325.08 USD (44.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.19% (18 325.08 USD)
Per equità:
79.31% (16 793.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 8955
XAUUSD 5620
GBPUSD 231
EURUSD 64
AUDJPY 54
USDJPY 39
EURGBP 38
EURAUD 35
GBPJPY 35
GBPAUD 28
AUDUSD 24
CHFJPY 9
CADJPY 1
NZDJPY 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -3.1K
XAUUSD 8.2K
GBPUSD 282
EURUSD 208
AUDJPY -68
USDJPY 97
EURGBP -405
EURAUD 55
GBPJPY -552
GBPAUD 22
AUDUSD 44
CHFJPY -307
CADJPY 64
NZDJPY 63
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -210K
XAUUSD 109K
GBPUSD -38K
EURUSD -245
AUDJPY -7.5K
USDJPY 1.9K
EURGBP -4.8K
EURAUD -1.1K
GBPJPY -7.8K
GBPAUD -6.2K
AUDUSD -763
CHFJPY -8K
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +492.49 USD
Worst Trade: -529 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 101
Massimo profitto consecutivo: +1 677.46 USD
Massima perdita consecutiva: -17 310.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 più
EA Perwira 2.0 EJ M5 MaxrichGroup
Non ci sono recensioni
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 11:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.30 12:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 03:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 09:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 01:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.09 19:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Recovery 20K
30USD al mese
-40%
0
0
USD
2.9K
USD
132
97%
15 134
65%
67%
1.06
0.30
USD
86%
1:50
