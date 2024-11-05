SegnaliSezioni
Kwok Hung Lai

WW R8 Live

Kwok Hung Lai
0 recensioni
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -34%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
333
Profit Trade:
186 (55.85%)
Loss Trade:
147 (44.14%)
Best Trade:
220.32 USD
Worst Trade:
-227.92 USD
Profitto lordo:
3 815.27 USD (69 730 pips)
Perdita lorda:
-4 825.56 USD (70 265 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (315.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
315.06 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
58.11%
Massimo carico di deposito:
14.14%
Ultimo trade:
17 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
215 (64.56%)
Short Trade:
118 (35.44%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-3.03 USD
Profitto medio:
20.51 USD
Perdita media:
-32.83 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-533.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-549.38 USD (8)
Crescita mensile:
-15.95%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 010.29 USD
Massimale:
1 208.20 USD (37.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.78% (1 208.20 USD)
Per equità:
16.36% (390.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 153
EURGBP 52
USDCAD 31
AUDUSD 28
XAUUSD 26
GBPUSD 22
GBPAUD 14
AUDCAD 6
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 299
EURGBP -59
USDCAD -88
AUDUSD -349
XAUUSD -477
GBPUSD 101
GBPAUD -64
AUDCAD -372
AUDJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.6K
EURGBP -1.4K
USDCAD 982
AUDUSD -5.6K
XAUUSD -3K
GBPUSD 927
GBPAUD 5.2K
AUDCAD -3.1K
AUDJPY -27
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.32 USD
Worst Trade: -228 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +315.06 USD
Massima perdita consecutiva: -533.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live25
0.33 × 3
ICMarkets-Live22
0.40 × 156
ICMarketsSC-Live26
0.50 × 162
GlobalPrime-Live
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live07
0.78 × 114
ICMarketsSC-Live32
0.80 × 689
ICMarketsSC-Live22
0.82 × 905
ICMarketsSC-Live09
0.83 × 143
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 180
EightcapLtd-Real-4
0.98 × 50
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.08 × 1418
ICMarkets-Live24
1.13 × 113
ICMarkets-Live18
1.17 × 36
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live27
1.24 × 770
ICMarketsSC-Live16
1.26 × 1746
81 più
Non ci sono recensioni
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 19:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.04.21 05:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 05:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 00:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 09:05
No swaps are charged
2025.03.27 09:05
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.26 12:37
No swaps are charged on the signal account
