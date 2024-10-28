SegnaliSezioni
YMCBeta 2
Ronnapat Parasapan

YMCBeta 2

Ronnapat Parasapan
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 854
Profit Trade:
5 854 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.80 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 043.06 USD (100 576 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5854 (1 043.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 043.06 USD (5854)
Indice di Sharpe:
2.00
Attività di trading:
99.81%
Massimo carico di deposito:
7.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 854 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.18 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.61%
Previsione annuale:
19.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
71.49% (1 677.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
OILCash 5854
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
OILCash 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
OILCash 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.80 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5854
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 043.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Grid Scalp
2025.06.05 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 06:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 03:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 02:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 23:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 18:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 09:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 06:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 19:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 18:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 14:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 08:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 11:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YMCBeta 2
30USD al mese
54%
0
0
USD
3.1K
USD
48
100%
5 854
100%
100%
n/a
0.18
USD
71%
1:500
