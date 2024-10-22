- Crescita
Trade:
373
Profit Trade:
133 (35.65%)
Loss Trade:
240 (64.34%)
Best Trade:
1 334.15 USD
Worst Trade:
-353.61 USD
Profitto lordo:
26 415.51 USD (293 071 pips)
Perdita lorda:
-25 007.07 USD (270 470 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 838.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 920.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
56.56%
Massimo carico di deposito:
9.81%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
178 (47.72%)
Short Trade:
195 (52.28%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
198.61 USD
Perdita media:
-104.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 127.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 724.06 USD (7)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
57.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 777.26 USD
Massimale:
3 754.48 USD (53.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.81% (3 754.48 USD)
Per equità:
8.02% (291.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|373
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 334.15 USD
Worst Trade: -354 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 838.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 127.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
