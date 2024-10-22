SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Algo 1 XAUUSD
Soo Ye Kai

Algo 1 XAUUSD

Soo Ye Kai
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 29%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
373
Profit Trade:
133 (35.65%)
Loss Trade:
240 (64.34%)
Best Trade:
1 334.15 USD
Worst Trade:
-353.61 USD
Profitto lordo:
26 415.51 USD (293 071 pips)
Perdita lorda:
-25 007.07 USD (270 470 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 838.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 920.83 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
56.56%
Massimo carico di deposito:
9.81%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
178 (47.72%)
Short Trade:
195 (52.28%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
3.78 USD
Profitto medio:
198.61 USD
Perdita media:
-104.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 127.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 724.06 USD (7)
Crescita mensile:
4.64%
Previsione annuale:
57.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 777.26 USD
Massimale:
3 754.48 USD (53.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.81% (3 754.48 USD)
Per equità:
8.02% (291.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 373
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 334.15 USD
Worst Trade: -354 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 838.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 127.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 08:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 04:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.17 02:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 11:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 07:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 01:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 11:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 14:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.06 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 01:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.04 07:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algo 1 XAUUSD
30USD al mese
29%
0
0
USD
11K
USD
49
100%
373
35%
57%
1.05
3.78
USD
54%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.