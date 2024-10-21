SegnaliSezioni
Heru Budiman Sutanto St

Garangan XM CT

Heru Budiman Sutanto St
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 76%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
517
Profit Trade:
333 (64.41%)
Loss Trade:
184 (35.59%)
Best Trade:
163.20 USD
Worst Trade:
-162.19 USD
Profitto lordo:
3 549.32 USD (106 149 pips)
Perdita lorda:
-2 218.83 USD (117 801 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (81.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
4.20%
Massimo carico di deposito:
84.71%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
212 (41.01%)
Short Trade:
305 (58.99%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
10.66 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-942.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-942.12 USD (13)
Crescita mensile:
10.38%
Previsione annuale:
125.93%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
942.12 USD (39.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.23% (942.12 USD)
Per equità:
69.57% (1 053.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 476
USDJPY 38
BTCUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.3K
USDJPY 53
BTCUSD -22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 8K
USDJPY 2.6K
BTCUSD -22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.20 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +81.19 USD
Massima perdita consecutiva: -942.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 26
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMGlobal-Real 27
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.00 × 5
XMGlobal-Real 8
0.27 × 15
BlackBullMarkets-Live
0.67 × 9
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
Valutrades-Real
3.50 × 4
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.