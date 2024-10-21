- Crescita
Trade:
517
Profit Trade:
333 (64.41%)
Loss Trade:
184 (35.59%)
Best Trade:
163.20 USD
Worst Trade:
-162.19 USD
Profitto lordo:
3 549.32 USD (106 149 pips)
Perdita lorda:
-2 218.83 USD (117 801 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (81.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
4.20%
Massimo carico di deposito:
84.71%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
212 (41.01%)
Short Trade:
305 (58.99%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
10.66 USD
Perdita media:
-12.06 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-942.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-942.12 USD (13)
Crescita mensile:
10.38%
Previsione annuale:
125.93%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
942.12 USD (39.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.23% (942.12 USD)
Per equità:
69.57% (1 053.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|476
|USDJPY
|38
|BTCUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|1.3K
|USDJPY
|53
|BTCUSD
|-22
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|8K
|USDJPY
|2.6K
|BTCUSD
|-22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +163.20 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +81.19 USD
Massima perdita consecutiva: -942.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 8
|0.27 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
76%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
49
89%
517
64%
4%
1.59
2.57
USD
USD
70%
1:500