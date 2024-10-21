- Crescita
Trade:
325
Profit Trade:
117 (36.00%)
Loss Trade:
208 (64.00%)
Best Trade:
18 351.47 THB
Worst Trade:
-14 288.40 THB
Profitto lordo:
459 948.99 THB (16 704 pips)
Perdita lorda:
-541 821.97 THB (18 560 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (44 764.23 THB)
Massimo profitto consecutivo:
44 764.23 THB (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
70.60%
Massimo carico di deposito:
96.61%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
148 (45.54%)
Short Trade:
177 (54.46%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-251.92 THB
Profitto medio:
3 931.19 THB
Perdita media:
-2 604.91 THB
Massime perdite consecutive:
12 (-33 143.15 THB)
Massima perdita consecutiva:
-33 143.15 THB (12)
Crescita mensile:
-18.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96 022.68 THB
Massimale:
173 295.45 THB (62.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.47% (173 295.45 THB)
Per equità:
9.97% (15 480.00 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOM25
|82
|GOH25
|67
|GOU25
|51
|GOZ24
|38
|S50H25
|26
|S50M25
|24
|S50U25
|19
|S50Z24
|10
|GOZ25
|5
|USDH25
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOM25
|-2.6K
|GOH25
|-900
|GOU25
|-1K
|GOZ24
|2.3K
|S50H25
|-343
|S50M25
|-224
|S50U25
|-16
|S50Z24
|-141
|GOZ25
|346
|USDH25
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOM25
|-2.4K
|GOH25
|-645
|GOU25
|-910
|GOZ24
|2.6K
|S50H25
|-469
|S50M25
|-287
|S50U25
|11
|S50Z24
|-183
|GOZ25
|372
|USDH25
|5
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18 351.47 THB
Worst Trade: -14 288 THB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +44 764.23 THB
Massima perdita consecutiva: -33 143.15 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopTraderCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TopTraderCo-Live
|2.00 × 2
