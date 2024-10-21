SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TFEX Signal Robot
Mr Anucha Penglao

TFEX Signal Robot

Mr Anucha Penglao
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -41%
TopTraderCo-Live
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
117 (36.00%)
Loss Trade:
208 (64.00%)
Best Trade:
18 351.47 THB
Worst Trade:
-14 288.40 THB
Profitto lordo:
459 948.99 THB (16 704 pips)
Perdita lorda:
-541 821.97 THB (18 560 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (44 764.23 THB)
Massimo profitto consecutivo:
44 764.23 THB (5)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
70.60%
Massimo carico di deposito:
96.61%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
148 (45.54%)
Short Trade:
177 (54.46%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-251.92 THB
Profitto medio:
3 931.19 THB
Perdita media:
-2 604.91 THB
Massime perdite consecutive:
12 (-33 143.15 THB)
Massima perdita consecutiva:
-33 143.15 THB (12)
Crescita mensile:
-18.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
96 022.68 THB
Massimale:
173 295.45 THB (62.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.47% (173 295.45 THB)
Per equità:
9.97% (15 480.00 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOM25 82
GOH25 67
GOU25 51
GOZ24 38
S50H25 26
S50M25 24
S50U25 19
S50Z24 10
GOZ25 5
USDH25 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOM25 -2.6K
GOH25 -900
GOU25 -1K
GOZ24 2.3K
S50H25 -343
S50M25 -224
S50U25 -16
S50Z24 -141
GOZ25 346
USDH25 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOM25 -2.4K
GOH25 -645
GOU25 -910
GOZ24 2.6K
S50H25 -469
S50M25 -287
S50U25 11
S50Z24 -183
GOZ25 372
USDH25 5
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18 351.47 THB
Worst Trade: -14 288 THB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +44 764.23 THB
Massima perdita consecutiva: -33 143.15 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopTraderCo-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TopTraderCo-Live
2.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.30 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 12:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.09 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.27 09:43
No swaps are charged
2025.02.21 12:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 07:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.27 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 05:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.18 09:45
No swaps are charged
2024.12.18 09:45
No swaps are charged
2024.12.16 13:54
No swaps are charged on the signal account
2024.12.16 11:08
No swaps are charged
2024.12.16 11:08
No swaps are charged
2024.12.13 15:44
No swaps are charged on the signal account
2024.12.12 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 13:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TFEX Signal Robot
30USD al mese
-41%
0
0
USD
116K
THB
49
67%
325
36%
71%
0.84
-251.92
THB
62%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.