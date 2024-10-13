SegnaliSezioni
Ryan Keylock

CMI Aussie Compounder

Ryan Keylock
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 8%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
722
Profit Trade:
610 (84.48%)
Loss Trade:
112 (15.51%)
Best Trade:
943.66 USD
Worst Trade:
-1 882.10 USD
Profitto lordo:
36 521.76 USD (80 198 pips)
Perdita lorda:
-28 477.35 USD (58 189 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (1 150.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 480.85 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
131.54%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
364 (50.42%)
Short Trade:
358 (49.58%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
11.14 USD
Profitto medio:
59.87 USD
Perdita media:
-254.26 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-12 178.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 178.19 USD (21)
Crescita mensile:
-0.08%
Previsione annuale:
1.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
586.11 USD
Massimale:
12 178.19 USD (10.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.91% (12 178.19 USD)
Per equità:
44.21% (48 287.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 397
AUDCAD 285
AUDNZD 27
GBPJPY 9
SP500 3
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 7.6K
AUDCAD -68
AUDNZD 359
GBPJPY 17
SP500 -22
XAUUSD 134
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 21K
AUDCAD -677
AUDNZD 1.5K
GBPJPY 337
SP500 -213
XAUUSD 36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +943.66 USD
Worst Trade: -1 882 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 150.48 USD
Massima perdita consecutiva: -12 178.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.16 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.81% of days out of 341 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 05:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 12:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CMI Aussie Compounder
50USD al mese
8%
0
0
USD
108K
USD
50
99%
722
84%
100%
1.28
11.14
USD
44%
1:200
