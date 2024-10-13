- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
722
Profit Trade:
610 (84.48%)
Loss Trade:
112 (15.51%)
Best Trade:
943.66 USD
Worst Trade:
-1 882.10 USD
Profitto lordo:
36 521.76 USD (80 198 pips)
Perdita lorda:
-28 477.35 USD (58 189 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (1 150.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 480.85 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
131.54%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
364 (50.42%)
Short Trade:
358 (49.58%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
11.14 USD
Profitto medio:
59.87 USD
Perdita media:
-254.26 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-12 178.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 178.19 USD (21)
Crescita mensile:
-0.08%
Previsione annuale:
1.28%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
586.11 USD
Massimale:
12 178.19 USD (10.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.91% (12 178.19 USD)
Per equità:
44.21% (48 287.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|397
|AUDCAD
|285
|AUDNZD
|27
|GBPJPY
|9
|SP500
|3
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|7.6K
|AUDCAD
|-68
|AUDNZD
|359
|GBPJPY
|17
|SP500
|-22
|XAUUSD
|134
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|-677
|AUDNZD
|1.5K
|GBPJPY
|337
|SP500
|-213
|XAUUSD
|36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +943.66 USD
Worst Trade: -1 882 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 150.48 USD
Massima perdita consecutiva: -12 178.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
8%
0
0
USD
USD
108K
USD
USD
50
99%
722
84%
100%
1.28
11.14
USD
USD
44%
1:200