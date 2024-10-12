- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
61 (41.21%)
Loss Trade:
87 (58.78%)
Best Trade:
44.73 USD
Worst Trade:
-160.71 USD
Profitto lordo:
393.82 USD (24 943 pips)
Perdita lorda:
-699.83 USD (33 044 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (128.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.95 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
38.34%
Massimo carico di deposito:
16.83%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
70 (47.30%)
Short Trade:
78 (52.70%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-2.07 USD
Profitto medio:
6.46 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.70 USD (4)
Crescita mensile:
-1.25%
Previsione annuale:
-12.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
306.01 USD
Massimale:
356.24 USD (60.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.89% (356.24 USD)
Per equità:
28.48% (183.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|52
|USDJPY
|35
|USDCHF
|10
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|7
|EURJPY
|6
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|3
|GBPCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDCHF
|1
|JP225
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-47
|USDJPY
|-32
|USDCHF
|5
|USDCAD
|-170
|GBPUSD
|-21
|EURJPY
|10
|XAUUSD
|-88
|EURUSD
|40
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|-3
|GBPCAD
|9
|AUDJPY
|14
|AUDCHF
|-23
|JP225
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-6.3K
|USDJPY
|198
|USDCHF
|1.4K
|USDCAD
|-3.6K
|GBPUSD
|-561
|EURJPY
|1.6K
|XAUUSD
|-6.5K
|EURUSD
|193
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|264
|EURGBP
|-202
|GBPCAD
|2.7K
|AUDJPY
|1.3K
|AUDCHF
|-964
|JP225
|1.3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.73 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +128.95 USD
Massima perdita consecutiva: -54.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
EagleFX-Live
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
|1.70 × 10
RoboForex-ProCent-7
|2.40 × 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-50%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
47
0%
148
41%
38%
0.56
-2.07
USD
USD
54%
1:500