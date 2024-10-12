SegnaliSezioni
Jonatan Melhado Lemes

JonatanLemes

Jonatan Melhado Lemes
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -50%
HantecMarkets-Server1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
61 (41.21%)
Loss Trade:
87 (58.78%)
Best Trade:
44.73 USD
Worst Trade:
-160.71 USD
Profitto lordo:
393.82 USD (24 943 pips)
Perdita lorda:
-699.83 USD (33 044 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (128.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.95 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
38.34%
Massimo carico di deposito:
16.83%
Ultimo trade:
23 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
70 (47.30%)
Short Trade:
78 (52.70%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-2.07 USD
Profitto medio:
6.46 USD
Perdita media:
-8.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-54.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.70 USD (4)
Crescita mensile:
-1.25%
Previsione annuale:
-12.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
306.01 USD
Massimale:
356.24 USD (60.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.89% (356.24 USD)
Per equità:
28.48% (183.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 52
USDJPY 35
USDCHF 10
USDCAD 8
GBPUSD 7
EURJPY 6
XAUUSD 6
EURUSD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 4
EURGBP 3
GBPCAD 3
AUDJPY 2
AUDCHF 1
JP225 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -47
USDJPY -32
USDCHF 5
USDCAD -170
GBPUSD -21
EURJPY 10
XAUUSD -88
EURUSD 40
AUDUSD 2
NZDUSD -2
EURGBP -3
GBPCAD 9
AUDJPY 14
AUDCHF -23
JP225 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -6.3K
USDJPY 198
USDCHF 1.4K
USDCAD -3.6K
GBPUSD -561
EURJPY 1.6K
XAUUSD -6.5K
EURUSD 193
AUDUSD 1.2K
NZDUSD 264
EURGBP -202
GBPCAD 2.7K
AUDJPY 1.3K
AUDCHF -964
JP225 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.73 USD
Worst Trade: -161 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +128.95 USD
Massima perdita consecutiva: -54.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EagleFX-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live26
1.70 × 10
RoboForex-ProCent-7
2.40 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JonatanLemes
30USD al mese
-50%
0
0
USD
236
USD
47
0%
148
41%
38%
0.56
-2.07
USD
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.