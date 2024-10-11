- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 191
Profit Trade:
1 127 (51.43%)
Loss Trade:
1 064 (48.56%)
Best Trade:
293.28 USD
Worst Trade:
-871.12 USD
Profitto lordo:
12 171.97 USD (17 885 801 pips)
Perdita lorda:
-13 248.92 USD (18 052 277 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (87.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
505.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.51%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 541 (70.33%)
Short Trade:
650 (29.67%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
10.80 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-267.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 315.73 USD (2)
Crescita mensile:
-48.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 129.52 USD
Massimale:
1 914.57 USD (83.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.72% (1 914.57 USD)
Per equità:
91.64% (1 687.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|406
|XAUUSD
|324
|HK50ft
|264
|BTCUSD
|227
|GBPCAD
|145
|USDCAD
|70
|AUDCAD
|65
|GBPNZD
|61
|EURGBP
|44
|GBPUSD
|44
|USDJPY
|37
|NZDUSD
|36
|EURAUD
|34
|GBPCHF
|32
|CL-OIL
|28
|ETHUSD
|28
|GBPAUD
|28
|USDCHF
|27
|NAS100ft
|27
|NZDCHF
|27
|EURCAD
|26
|AUDUSD
|21
|GBPJPY
|19
|AUDNZD
|19
|AUDCHF
|18
|EURNZD
|18
|EURCHF
|17
|NZDCAD
|13
|DOGUSD
|13
|CADCHF
|10
|NZDSGD
|9
|JPN225ft
|8
|NZDJPY
|7
|SOLUSD
|6
|LTCUSD
|6
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|5
|EURJPY
|4
|NAS100
|4
|EURSGD
|4
|SP500ft
|3
|CHFJPY
|1
|USDSGD
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-1.1K
|XAUUSD
|88
|HK50ft
|194
|BTCUSD
|-137
|GBPCAD
|38
|USDCAD
|-72
|AUDCAD
|31
|GBPNZD
|86
|EURGBP
|-19
|GBPUSD
|54
|USDJPY
|-141
|NZDUSD
|-6
|EURAUD
|208
|GBPCHF
|-63
|CL-OIL
|12
|ETHUSD
|-33
|GBPAUD
|179
|USDCHF
|10
|NAS100ft
|-376
|NZDCHF
|-25
|EURCAD
|23
|AUDUSD
|-23
|GBPJPY
|11
|AUDNZD
|-56
|AUDCHF
|-100
|EURNZD
|21
|EURCHF
|-13
|NZDCAD
|16
|DOGUSD
|96
|CADCHF
|24
|NZDSGD
|-16
|JPN225ft
|17
|NZDJPY
|-36
|SOLUSD
|63
|LTCUSD
|-23
|AUDJPY
|-5
|CADJPY
|-12
|EURJPY
|-14
|NAS100
|-14
|EURSGD
|7
|SP500ft
|-13
|CHFJPY
|5
|USDSGD
|-6
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-201K
|XAUUSD
|11K
|HK50ft
|1.6M
|BTCUSD
|-1M
|GBPCAD
|-4.5K
|USDCAD
|-6.7K
|AUDCAD
|977
|GBPNZD
|12K
|EURGBP
|-53
|GBPUSD
|2.5K
|USDJPY
|-16K
|NZDUSD
|952
|EURAUD
|26K
|GBPCHF
|-4.6K
|CL-OIL
|7K
|ETHUSD
|-51K
|GBPAUD
|27K
|USDCHF
|1.8K
|NAS100ft
|-376K
|NZDCHF
|-2.6K
|EURCAD
|-1.1K
|AUDUSD
|-1.5K
|GBPJPY
|537
|AUDNZD
|-4K
|AUDCHF
|-5.7K
|EURNZD
|4.4K
|EURCHF
|-772
|NZDCAD
|-1.2K
|DOGUSD
|687
|CADCHF
|1.8K
|NZDSGD
|-1.8K
|JPN225ft
|38K
|NZDJPY
|-3.3K
|SOLUSD
|7.5K
|LTCUSD
|-2.3K
|AUDJPY
|-342
|CADJPY
|-1.7K
|EURJPY
|-2K
|NAS100
|-14K
|EURSGD
|969
|SP500ft
|-13K
|CHFJPY
|803
|USDSGD
|-714
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.28 USD
Worst Trade: -871 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.45 USD
Massima perdita consecutiva: -267.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-43%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
52
99%
2 191
51%
100%
0.91
-0.49
USD
USD
92%
1:500