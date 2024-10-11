SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / UM 0 TW u1588
Honghao Huang

UM 0 TW u1588

Honghao Huang
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -43%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 191
Profit Trade:
1 127 (51.43%)
Loss Trade:
1 064 (48.56%)
Best Trade:
293.28 USD
Worst Trade:
-871.12 USD
Profitto lordo:
12 171.97 USD (17 885 801 pips)
Perdita lorda:
-13 248.92 USD (18 052 277 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (87.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
505.58 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.51%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
1 541 (70.33%)
Short Trade:
650 (29.67%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
10.80 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-267.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 315.73 USD (2)
Crescita mensile:
-48.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 129.52 USD
Massimale:
1 914.57 USD (83.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.72% (1 914.57 USD)
Per equità:
91.64% (1 687.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 406
XAUUSD 324
HK50ft 264
BTCUSD 227
GBPCAD 145
USDCAD 70
AUDCAD 65
GBPNZD 61
EURGBP 44
GBPUSD 44
USDJPY 37
NZDUSD 36
EURAUD 34
GBPCHF 32
CL-OIL 28
ETHUSD 28
GBPAUD 28
USDCHF 27
NAS100ft 27
NZDCHF 27
EURCAD 26
AUDUSD 21
GBPJPY 19
AUDNZD 19
AUDCHF 18
EURNZD 18
EURCHF 17
NZDCAD 13
DOGUSD 13
CADCHF 10
NZDSGD 9
JPN225ft 8
NZDJPY 7
SOLUSD 6
LTCUSD 6
AUDJPY 5
CADJPY 5
EURJPY 4
NAS100 4
EURSGD 4
SP500ft 3
CHFJPY 1
USDSGD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.1K
XAUUSD 88
HK50ft 194
BTCUSD -137
GBPCAD 38
USDCAD -72
AUDCAD 31
GBPNZD 86
EURGBP -19
GBPUSD 54
USDJPY -141
NZDUSD -6
EURAUD 208
GBPCHF -63
CL-OIL 12
ETHUSD -33
GBPAUD 179
USDCHF 10
NAS100ft -376
NZDCHF -25
EURCAD 23
AUDUSD -23
GBPJPY 11
AUDNZD -56
AUDCHF -100
EURNZD 21
EURCHF -13
NZDCAD 16
DOGUSD 96
CADCHF 24
NZDSGD -16
JPN225ft 17
NZDJPY -36
SOLUSD 63
LTCUSD -23
AUDJPY -5
CADJPY -12
EURJPY -14
NAS100 -14
EURSGD 7
SP500ft -13
CHFJPY 5
USDSGD -6
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -201K
XAUUSD 11K
HK50ft 1.6M
BTCUSD -1M
GBPCAD -4.5K
USDCAD -6.7K
AUDCAD 977
GBPNZD 12K
EURGBP -53
GBPUSD 2.5K
USDJPY -16K
NZDUSD 952
EURAUD 26K
GBPCHF -4.6K
CL-OIL 7K
ETHUSD -51K
GBPAUD 27K
USDCHF 1.8K
NAS100ft -376K
NZDCHF -2.6K
EURCAD -1.1K
AUDUSD -1.5K
GBPJPY 537
AUDNZD -4K
AUDCHF -5.7K
EURNZD 4.4K
EURCHF -772
NZDCAD -1.2K
DOGUSD 687
CADCHF 1.8K
NZDSGD -1.8K
JPN225ft 38K
NZDJPY -3.3K
SOLUSD 7.5K
LTCUSD -2.3K
AUDJPY -342
CADJPY -1.7K
EURJPY -2K
NAS100 -14K
EURSGD 969
SP500ft -13K
CHFJPY 803
USDSGD -714
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.28 USD
Worst Trade: -871 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.45 USD
Massima perdita consecutiva: -267.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.17 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.08.29 18:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.20 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 10:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.32% of days out of 310 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.06.11 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 13:09
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
UM 0 TW u1588
30USD al mese
-43%
0
0
USD
927
USD
52
99%
2 191
51%
100%
0.91
-0.49
USD
92%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.