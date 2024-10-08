SegnaliSezioni
Irwan Budisusanto

Elinglanwaspodo Trader

Irwan Budisusanto
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 70%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
369
Profit Trade:
125 (33.87%)
Loss Trade:
244 (66.12%)
Best Trade:
259.29 USD
Worst Trade:
-150.65 USD
Profitto lordo:
5 211.84 USD (454 512 pips)
Perdita lorda:
-3 933.20 USD (379 585 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (302.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.86 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.72%
Massimo carico di deposito:
63.08%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
237 (64.23%)
Short Trade:
132 (35.77%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
3.47 USD
Profitto medio:
41.69 USD
Perdita media:
-16.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-163.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-422.06 USD (10)
Crescita mensile:
30.65%
Previsione annuale:
371.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
107.62 USD
Massimale:
804.62 USD (51.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.12% (804.62 USD)
Per equità:
31.43% (32.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 48
XAGUSD.i 46
EURAUD.i 28
EURJPY.i 28
CHFJPY.i 26
GBPAUD.i 25
USDCAD.i 23
AUDJPY.i 22
EURGBP.i 15
GBPJPY.i 15
AUDNZD.i 14
EURCAD.i 13
NZDUSD.i 12
CLSK.i 11
USDJPY.i 11
AUDUSD.i 9
GBPCHF.i 7
EURCHF.i 6
EURUSD.i 5
GBPUSD.i 3
USDCHF.i 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 1.5K
XAGUSD.i 673
EURAUD.i -100
EURJPY.i -20
CHFJPY.i -63
GBPAUD.i -39
USDCAD.i -65
AUDJPY.i -81
EURGBP.i -62
GBPJPY.i -108
AUDNZD.i -54
EURCAD.i 1
NZDUSD.i -84
CLSK.i -4
USDJPY.i -11
AUDUSD.i -9
GBPCHF.i -71
EURCHF.i -29
EURUSD.i -35
GBPUSD.i -59
USDCHF.i -18
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 162K
XAGUSD.i 14K
EURAUD.i -12K
EURJPY.i -2.1K
CHFJPY.i -8.5K
GBPAUD.i -4.4K
USDCAD.i -9.1K
AUDJPY.i -11K
EURGBP.i -4.1K
GBPJPY.i -15K
AUDNZD.i -8.5K
EURCAD.i 1.3K
NZDUSD.i -8.3K
CLSK.i -37
USDJPY.i -1.3K
AUDUSD.i -647
GBPCHF.i -4.4K
EURCHF.i -1.8K
EURUSD.i -2.9K
GBPUSD.i -5.8K
USDCHF.i -1.2K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +259.29 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +302.63 USD
Massima perdita consecutiva: -163.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The profit follower system has low risk and high gain.

0.01 lot

Risk to reward (1:2)

Please subscribe and enjoy it... 

Non ci sono recensioni
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 11:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.28 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.22 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.18 21:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.25 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 01:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.30 08:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.23 17:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.23 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.15 19:38
Share of trading days is too low
2024.10.15 19:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.15 18:36
Share of trading days is too low
