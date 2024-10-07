- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
651
Profit Trade:
488 (74.96%)
Loss Trade:
163 (25.04%)
Best Trade:
5.06 USD
Worst Trade:
-5.39 USD
Profitto lordo:
458.71 USD (52 791 pips)
Perdita lorda:
-453.91 USD (49 617 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (14.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.33 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
13.35%
Massimo carico di deposito:
16.25%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
235 (36.10%)
Short Trade:
416 (63.90%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.40 USD (3)
Crescita mensile:
18.85%
Previsione annuale:
228.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.28 USD
Massimale:
55.48 USD (52.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.80% (55.48 USD)
Per equità:
7.52% (4.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|240
|XAUUSD
|231
|EURUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|25
|XAUUSD
|-11
|EURUSD
|-9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.6K
|XAUUSD
|-649
|EURUSD
|-624
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.06 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.33 USD
Massima perdita consecutiva: -10.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.09 × 53
|
ICMarketsSC-Live03
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live12
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|0.40 × 5
|
Coinexx-Demo
|0.82 × 648
|
Alpari-Pro.ECN
|0.91 × 80
|
Coinexx-Live
|0.93 × 237
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|1.67 × 3
|
FXCC1-Live
|1.70 × 144
50 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading Pairs:
- USDJPY
- EURUSD
- XAUUSD
- Trend trading, breakout
- Ranging Trading, scape
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
105
USD
USD
51
100%
651
74%
13%
1.01
0.01
USD
USD
53%
1:500