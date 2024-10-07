SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / X68
Dat Hoang

X68

Dat Hoang
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5%
Coinexx-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
651
Profit Trade:
488 (74.96%)
Loss Trade:
163 (25.04%)
Best Trade:
5.06 USD
Worst Trade:
-5.39 USD
Profitto lordo:
458.71 USD (52 791 pips)
Perdita lorda:
-453.91 USD (49 617 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (14.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.33 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
13.35%
Massimo carico di deposito:
16.25%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
235 (36.10%)
Short Trade:
416 (63.90%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-2.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.40 USD (3)
Crescita mensile:
18.85%
Previsione annuale:
228.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.28 USD
Massimale:
55.48 USD (52.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.80% (55.48 USD)
Per equità:
7.52% (4.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 240
XAUUSD 231
EURUSD 180
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 25
XAUUSD -11
EURUSD -9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.6K
XAUUSD -649
EURUSD -624
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.06 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.33 USD
Massima perdita consecutiva: -10.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.09 × 53
ICMarketsSC-Live03
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live12
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live05
0.40 × 5
Coinexx-Demo
0.82 × 648
Alpari-Pro.ECN
0.91 × 80
Coinexx-Live
0.93 × 237
RoboForex-ECN
1.00 × 7
RoboForex-ECN-2
1.00 × 2
GlobalPrime-Live
1.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 1
TradingProInternational-Live
1.67 × 3
FXCC1-Live
1.70 × 144
50 più
Trading Pairs:

- USDJPY

- EURUSD

- XAUUSD


- Trend trading, breakout

- Ranging Trading, scape


Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.10 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.12.17 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 02:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.27 15:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.26 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.20 09:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.19 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.11 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.08 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.08 11:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
