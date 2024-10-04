- Crescita
Trade:
278
Profit Trade:
140 (50.35%)
Loss Trade:
138 (49.64%)
Best Trade:
83.70 USD
Worst Trade:
-58.48 USD
Profitto lordo:
2 432.88 USD (18 339 pips)
Perdita lorda:
-3 342.59 USD (22 749 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (61.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
7.61%
Massimo carico di deposito:
102.86%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
156 (56.12%)
Short Trade:
122 (43.88%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-3.27 USD
Profitto medio:
17.38 USD
Perdita media:
-24.22 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-342.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-342.74 USD (11)
Crescita mensile:
-5.61%
Previsione annuale:
-68.10%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
909.99 USD
Massimale:
1 257.72 USD (56.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.71% (1 257.72 USD)
Per equità:
2.95% (38.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|45
|GBPUSD.a
|42
|USDJPY.a
|38
|USDCHF.a
|38
|USDCAD.a
|37
|AUDUSD.a
|32
|NZDUSD.a
|14
|AUDJPY.a
|8
|GBPJPY.a
|8
|XAUUSD.a
|6
|GER40.a
|5
|EURJPY.a
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.a
|-65
|GBPUSD.a
|-151
|USDJPY.a
|111
|USDCHF.a
|-95
|USDCAD.a
|-207
|AUDUSD.a
|-187
|NZDUSD.a
|1
|AUDJPY.a
|-78
|GBPJPY.a
|-125
|XAUUSD.a
|-53
|GER40.a
|-42
|EURJPY.a
|-18
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.a
|-305
|GBPUSD.a
|-809
|USDJPY.a
|1.2K
|USDCHF.a
|1.1K
|USDCAD.a
|-1.6K
|AUDUSD.a
|-2.1K
|NZDUSD.a
|-97
|AUDJPY.a
|-509
|GBPJPY.a
|-1.4K
|XAUUSD.a
|730
|GER40.a
|-769
|EURJPY.a
|161
Best Trade: +83.70 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +61.09 USD
Massima perdita consecutiva: -342.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Forex Breakout Strategy focused on trading major currency pairs including:
- EUR/USD ; USD/CHF ; AUD/USD ; NZD/USD ; USD/JPY ; GBP/USD and USD/CAD
With a low draw-down approach, each trade follows a 1:2 risk-reward ratio, risking just 2% of the account size per trade. Only one trade is open at a time, ensuring minimal exposure, with a few high-quality trades per week. Ideal for steady, consistent returns with controlled risk.
