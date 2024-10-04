SegnaliSezioni
Ratko Atanasov

RatkoFX

Ratko Atanasov
0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 31 USD al mese
crescita dal 2024 -49%
Pepperstone-Edge04
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
140 (50.35%)
Loss Trade:
138 (49.64%)
Best Trade:
83.70 USD
Worst Trade:
-58.48 USD
Profitto lordo:
2 432.88 USD (18 339 pips)
Perdita lorda:
-3 342.59 USD (22 749 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (61.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
307.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
7.61%
Massimo carico di deposito:
102.86%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
156 (56.12%)
Short Trade:
122 (43.88%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-3.27 USD
Profitto medio:
17.38 USD
Perdita media:
-24.22 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-342.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-342.74 USD (11)
Crescita mensile:
-5.61%
Previsione annuale:
-68.10%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
909.99 USD
Massimale:
1 257.72 USD (56.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.71% (1 257.72 USD)
Per equità:
2.95% (38.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.a 45
GBPUSD.a 42
USDJPY.a 38
USDCHF.a 38
USDCAD.a 37
AUDUSD.a 32
NZDUSD.a 14
AUDJPY.a 8
GBPJPY.a 8
XAUUSD.a 6
GER40.a 5
EURJPY.a 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.a -65
GBPUSD.a -151
USDJPY.a 111
USDCHF.a -95
USDCAD.a -207
AUDUSD.a -187
NZDUSD.a 1
AUDJPY.a -78
GBPJPY.a -125
XAUUSD.a -53
GER40.a -42
EURJPY.a -18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.a -305
GBPUSD.a -809
USDJPY.a 1.2K
USDCHF.a 1.1K
USDCAD.a -1.6K
AUDUSD.a -2.1K
NZDUSD.a -97
AUDJPY.a -509
GBPJPY.a -1.4K
XAUUSD.a 730
GER40.a -769
EURJPY.a 161
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.70 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +61.09 USD
Massima perdita consecutiva: -342.74 USD

Forex Breakout Strategy focused on trading major currency pairs including:
- EUR/USD ; USD/CHF ; AUD/USD ; NZD/USD ; USD/JPY ; GBP/USD and USD/CAD
With a low draw-down approach, each trade follows a 1:2 risk-reward ratio, risking just 2% of the account size per trade. Only one trade is open at a time, ensuring minimal exposure, with a few high-quality trades per week. Ideal for steady, consistent returns with controlled risk.
