- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
815
Profit Trade:
253 (31.04%)
Loss Trade:
562 (68.96%)
Best Trade:
238.21 USD
Worst Trade:
-321.58 USD
Profitto lordo:
4 823.38 USD (322 990 pips)
Perdita lorda:
-5 753.64 USD (339 921 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (78.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
51.59%
Massimo carico di deposito:
99.90%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
412 (50.55%)
Short Trade:
403 (49.45%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.14 USD
Profitto medio:
19.06 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-216.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.95 USD (22)
Crescita mensile:
-9.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 011.03 USD
Massimale:
1 122.68 USD (63.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.98% (1 122.68 USD)
Per equità:
20.42% (221.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|514
|USDJPY
|217
|GBPUSD
|80
|EURUSD
|2
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-469
|USDJPY
|-446
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|-11
|GBPJPY
|-2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|USDJPY
|-14K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|255
|XAGUSD
|-219
|GBPJPY
|-165
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.21 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +78.50 USD
Massima perdita consecutiva: -216.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 187
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.36 × 14
|
CFHMarkets-Live1
|0.42 × 123
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 325
|
ICMarkets-Live06
|0.46 × 135
|
Pepperstone-Edge07
|0.50 × 28
|
FusionMarkets-Demo
|0.53 × 32
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.58 × 101
|
ICMarkets-Live09
|0.61 × 116
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.62 × 42
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.63 × 107
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|0.63 × 158
187 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-57%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
52
100%
815
31%
52%
0.83
-1.14
USD
USD
64%
1:200