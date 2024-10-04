SegnaliSezioni
Ki Kwong Choi

Yhqtv darwin

Ki Kwong Choi
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -57%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
815
Profit Trade:
253 (31.04%)
Loss Trade:
562 (68.96%)
Best Trade:
238.21 USD
Worst Trade:
-321.58 USD
Profitto lordo:
4 823.38 USD (322 990 pips)
Perdita lorda:
-5 753.64 USD (339 921 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (78.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
51.59%
Massimo carico di deposito:
99.90%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
412 (50.55%)
Short Trade:
403 (49.45%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-1.14 USD
Profitto medio:
19.06 USD
Perdita media:
-10.24 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-216.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-568.95 USD (22)
Crescita mensile:
-9.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 011.03 USD
Massimale:
1 122.68 USD (63.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.98% (1 122.68 USD)
Per equità:
20.42% (221.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 514
USDJPY 217
GBPUSD 80
EURUSD 2
XAGUSD 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -469
USDJPY -446
GBPUSD -6
EURUSD 4
XAGUSD -11
GBPJPY -2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.9K
USDJPY -14K
GBPUSD 2.8K
EURUSD 255
XAGUSD -219
GBPJPY -165
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.21 USD
Worst Trade: -322 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +78.50 USD
Massima perdita consecutiva: -216.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneTrade-Real
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.28 × 187
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.36 × 14
CFHMarkets-Live1
0.42 × 123
OrtegaCapital-Server
0.43 × 325
ICMarkets-Live06
0.46 × 135
Pepperstone-Edge07
0.50 × 28
FusionMarkets-Demo
0.53 × 32
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.58 × 101
ICMarkets-Live09
0.61 × 116
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
FXOpen-ECN Live Server
0.63 × 107
Monex-Server2
0.63 × 49
AxiTrader-US07-Live
0.63 × 158
187 più
2025.06.05 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 22:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 12:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 23:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 22:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.10 17:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.09 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 10:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.26 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.25 11:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.13 09:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.06 17:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.04 17:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Yhqtv darwin
30USD al mese
-57%
0
0
USD
713
USD
52
100%
815
31%
52%
0.83
-1.14
USD
64%
1:200
Copia

