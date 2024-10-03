- Crescita
Trade:
169
Profit Trade:
28 (16.56%)
Loss Trade:
141 (83.43%)
Best Trade:
8.36 USD
Worst Trade:
-3.77 USD
Profitto lordo:
179.39 USD (27 059 pips)
Perdita lorda:
-208.11 USD (29 563 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (24.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.40 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
12.64%
Massimo carico di deposito:
75.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
81 (47.93%)
Short Trade:
88 (52.07%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.17 USD
Profitto medio:
6.41 USD
Perdita media:
-1.48 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-35.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.04 USD (24)
Crescita mensile:
2.95%
Previsione annuale:
35.75%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.12 USD
Massimale:
84.54 USD (64.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.33% (84.54 USD)
Per equità:
4.61% (2.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.36 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +24.40 USD
Massima perdita consecutiva: -35.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live19
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live11
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live31
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|1.58 × 12
|
ICMarketsSC-Live16
|2.98 × 135
|
Exness-Real16
|3.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|8.12 × 167
|
ATFXGM9-Live
|11.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|12.00 × 1
