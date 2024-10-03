SegnaliSezioni
Dang Khanh Huynh

BOT VIP PRO

Dang Khanh Huynh
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 267%
LiteFinanceVC-Live-07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
700
Profit Trade:
496 (70.85%)
Loss Trade:
204 (29.14%)
Best Trade:
1 255.25 USD
Worst Trade:
-755.02 USD
Profitto lordo:
27 670.51 USD (113 398 pips)
Perdita lorda:
-12 271.42 USD (75 870 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (188.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 896.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
93.25%
Massimo carico di deposito:
9.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.81
Long Trade:
356 (50.86%)
Short Trade:
344 (49.14%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
22.00 USD
Profitto medio:
55.79 USD
Perdita media:
-60.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-563.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 017.57 USD (3)
Crescita mensile:
1.90%
Previsione annuale:
23.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 569.04 USD (12.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.17% (1 569.04 USD)
Per equità:
49.89% (5 811.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 700
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 255.25 USD
Worst Trade: -755 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +188.57 USD
Massima perdita consecutiva: -563.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 00:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 19:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
