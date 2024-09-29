SegnaliSezioni
Riski Prasetyo

Rogers77

Riski Prasetyo
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
124 (37.34%)
Loss Trade:
208 (62.65%)
Best Trade:
1 254.00 USD
Worst Trade:
-415.04 USD
Profitto lordo:
19 418.50 USD (714 461 pips)
Perdita lorda:
-17 343.07 USD (670 291 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (495.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.40%
Massimo carico di deposito:
16.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
171 (51.51%)
Short Trade:
161 (48.49%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
6.25 USD
Profitto medio:
156.60 USD
Perdita media:
-83.38 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 545.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 350.63 USD (9)
Crescita mensile:
24.47%
Previsione annuale:
296.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
203.43 USD
Massimale:
3 756.03 USD (51.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.73% (2 788.15 USD)
Per equità:
13.70% (53.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 157
NQ100.R 84
GBPJPY 45
USDJPY 18
EURNZD 9
GBPUSD 8
EURJPY 8
CL.R 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
NQ100.R -245
GBPJPY 1K
USDJPY -205
EURNZD -150
GBPUSD 400
EURJPY -161
CL.R -14
NZDJPY -36
USDCHF -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
NQ100.R 700
GBPJPY 15K
USDJPY 382
EURNZD -2.2K
GBPUSD 4.2K
EURJPY -2.8K
CL.R -26
NZDJPY -500
USDCHF -500
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 254.00 USD
Worst Trade: -415 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +495.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 545.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
293 più
Trade with MOMENTUM

Trade with STOP LOSS

EXPECTED RETURN /MO 5-10%

MAX DRAWDOWN    /MO 20%

just for long term bussines


You can read All about me in my statistic.



2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 23:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 17:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 10:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.16 04:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 14:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 16:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 02:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.21 09:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.18 20:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.14 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 07:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
