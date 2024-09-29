- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
124 (37.34%)
Loss Trade:
208 (62.65%)
Best Trade:
1 254.00 USD
Worst Trade:
-415.04 USD
Profitto lordo:
19 418.50 USD (714 461 pips)
Perdita lorda:
-17 343.07 USD (670 291 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (495.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 487.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.40%
Massimo carico di deposito:
16.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
171 (51.51%)
Short Trade:
161 (48.49%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
6.25 USD
Profitto medio:
156.60 USD
Perdita media:
-83.38 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 545.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 350.63 USD (9)
Crescita mensile:
24.47%
Previsione annuale:
296.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
203.43 USD
Massimale:
3 756.03 USD (51.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.73% (2 788.15 USD)
Per equità:
13.70% (53.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|NQ100.R
|84
|GBPJPY
|45
|USDJPY
|18
|EURNZD
|9
|GBPUSD
|8
|EURJPY
|8
|CL.R
|1
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|NQ100.R
|-245
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-205
|EURNZD
|-150
|GBPUSD
|400
|EURJPY
|-161
|CL.R
|-14
|NZDJPY
|-36
|USDCHF
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|NQ100.R
|700
|GBPJPY
|15K
|USDJPY
|382
|EURNZD
|-2.2K
|GBPUSD
|4.2K
|EURJPY
|-2.8K
|CL.R
|-26
|NZDJPY
|-500
|USDCHF
|-500
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 254.00 USD
Worst Trade: -415 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +495.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 545.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
Trade with MOMENTUM
Trade with STOP LOSS
EXPECTED RETURN /MO 5-10%
MAX DRAWDOWN /MO 20%
just for long term bussines
You can read All about me in my statistic.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
52
0%
332
37%
77%
1.11
6.25
USD
USD
66%
1:200