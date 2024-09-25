SegnaliSezioni
Chun Sing Leung

Leo

Chun Sing Leung
0 recensioni
Affidabilità
200 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 133%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 342
Profit Trade:
904 (67.36%)
Loss Trade:
438 (32.64%)
Best Trade:
1 018.32 USD
Worst Trade:
-1 907.56 USD
Profitto lordo:
34 084.07 USD (584 765 pips)
Perdita lorda:
-25 646.95 USD (207 782 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (354.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 207.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
16.68%
Massimo carico di deposito:
98.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
548 (40.83%)
Short Trade:
794 (59.17%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
6.29 USD
Profitto medio:
37.70 USD
Perdita media:
-58.55 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-922.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 098.80 USD (3)
Crescita mensile:
-74.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 643.06 USD
Massimale:
5 612.04 USD (36.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.50% (5 612.04 USD)
Per equità:
89.13% (4 481.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 487
USDJPY 201
GBPUSD 177
EURUSD 134
USDCAD 105
USDCHF 91
AUDNZD 41
AUDUSD 25
BTCUSD 17
SUMMARY 14
AUDCAD 13
AUDCHF 10
NZDUSD 8
USDCNH 7
EURCAD 4
XTIUSD 3
ETHUSD 2
USDHKD 2
XBRUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.9K
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1.2K
EURUSD 567
USDCAD 974
USDCHF 738
AUDNZD 133
AUDUSD 155
BTCUSD 69
SUMMARY -1K
AUDCAD -26
AUDCHF -42
NZDUSD -19
USDCNH 93
EURCAD 36
XTIUSD -1
ETHUSD 0
USDHKD -15
XBRUSD 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
USDJPY 12K
GBPUSD 6.3K
EURUSD 2.6K
USDCAD 5.3K
USDCHF 1.6K
AUDNZD 28K
AUDUSD 424
BTCUSD 292K
SUMMARY 0
AUDCAD -195
AUDCHF -270
NZDUSD -118
USDCNH 1K
EURCAD 4
XTIUSD 9
ETHUSD 5K
USDHKD -491
XBRUSD 43
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 018.32 USD
Worst Trade: -1 908 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +354.72 USD
Massima perdita consecutiva: -922.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 3
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.12 × 241
EightcapLtd-Real2
0.15 × 13
XMTrading-Real 252
0.16 × 31
VantageFXInternational-Live 6
0.20 × 5
MEXAtlantic-Real
0.24 × 302
VantageFXInternational-Live 8
0.27 × 121
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.45 × 177
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 43
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
EagleFX-Live
0.67 × 73
VantageFXInternational-Live 2
0.90 × 307
ICMarketsSC-Live05
0.98 × 206
Coinexx-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
1.06 × 216
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 826
112 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 18:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.03 02:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 07:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 01:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 00:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.02 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.