- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 342
Profit Trade:
904 (67.36%)
Loss Trade:
438 (32.64%)
Best Trade:
1 018.32 USD
Worst Trade:
-1 907.56 USD
Profitto lordo:
34 084.07 USD (584 765 pips)
Perdita lorda:
-25 646.95 USD (207 782 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (354.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 207.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
16.68%
Massimo carico di deposito:
98.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
548 (40.83%)
Short Trade:
794 (59.17%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
6.29 USD
Profitto medio:
37.70 USD
Perdita media:
-58.55 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-922.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 098.80 USD (3)
Crescita mensile:
-74.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 643.06 USD
Massimale:
5 612.04 USD (36.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.50% (5 612.04 USD)
Per equità:
89.13% (4 481.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|487
|USDJPY
|201
|GBPUSD
|177
|EURUSD
|134
|USDCAD
|105
|USDCHF
|91
|AUDNZD
|41
|AUDUSD
|25
|BTCUSD
|17
|SUMMARY
|14
|AUDCAD
|13
|AUDCHF
|10
|NZDUSD
|8
|USDCNH
|7
|EURCAD
|4
|XTIUSD
|3
|ETHUSD
|2
|USDHKD
|2
|XBRUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.9K
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|567
|USDCAD
|974
|USDCHF
|738
|AUDNZD
|133
|AUDUSD
|155
|BTCUSD
|69
|SUMMARY
|-1K
|AUDCAD
|-26
|AUDCHF
|-42
|NZDUSD
|-19
|USDCNH
|93
|EURCAD
|36
|XTIUSD
|-1
|ETHUSD
|0
|USDHKD
|-15
|XBRUSD
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|6.3K
|EURUSD
|2.6K
|USDCAD
|5.3K
|USDCHF
|1.6K
|AUDNZD
|28K
|AUDUSD
|424
|BTCUSD
|292K
|SUMMARY
|0
|AUDCAD
|-195
|AUDCHF
|-270
|NZDUSD
|-118
|USDCNH
|1K
|EURCAD
|4
|XTIUSD
|9
|ETHUSD
|5K
|USDHKD
|-491
|XBRUSD
|43
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 018.32 USD
Worst Trade: -1 908 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +354.72 USD
Massima perdita consecutiva: -922.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 3
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.12 × 241
|
EightcapLtd-Real2
|0.15 × 13
|
XMTrading-Real 252
|0.16 × 31
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.20 × 5
|
MEXAtlantic-Real
|0.24 × 302
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.27 × 121
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
ICMarketsSC-Live27
|0.45 × 177
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 43
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 3
|
EagleFX-Live
|0.67 × 73
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.90 × 307
|
ICMarketsSC-Live05
|0.98 × 206
|
Coinexx-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.06 × 216
|
ICMarketsSC-Live20
|1.07 × 826
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
133%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
200
1%
1 342
67%
17%
1.32
6.29
USD
USD
89%
1:500