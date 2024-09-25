SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NH
ROBERT KREVSKI

NH

ROBERT KREVSKI
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 85%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
911
Profit Trade:
674 (73.98%)
Loss Trade:
237 (26.02%)
Best Trade:
64.81 USD
Worst Trade:
-217.19 USD
Profitto lordo:
3 444.04 USD (213 627 pips)
Perdita lorda:
-3 036.90 USD (124 904 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (170.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.80 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
73.93%
Massimo carico di deposito:
175.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
311 (34.14%)
Short Trade:
600 (65.86%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-12.81 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-2 118.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 118.43 USD (33)
Crescita mensile:
1.37%
Previsione annuale:
16.45%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.33 USD
Massimale:
2 124.17 USD (92.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.67% (2 128.84 USD)
Per equità:
92.66% (3 329.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 266
AUDNZD 199
EURGBP 130
AUDCAD 114
NZDCAD 88
EURUSD 50
USDCAD 30
GBPUSD 30
EURCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD -1.4K
AUDNZD 356
EURGBP 503
AUDCAD 295
NZDCAD 192
EURUSD 310
USDCAD 42
GBPUSD 100
EURCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD -25K
AUDNZD 16K
EURGBP 19K
AUDCAD 32K
NZDCAD 6.3K
EURUSD 23K
USDCAD 5.1K
GBPUSD 10K
EURCAD 2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.81 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +170.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 118.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 17
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
ICTrading-MT5-4
0.33 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
STARTRADERFinancial-Live
0.83 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real7
1.00 × 28
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
RoboForex-ECN
1.25 × 16624
ICMarketsSC-MT5-2
1.26 × 781
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
61 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.05.22 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 07:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.04 18:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.06 16:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 19:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.03 17:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.08 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.05 05:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.01 15:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.25 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.03 15:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NH
30USD al mese
85%
0
0
USD
8.4K
USD
53
95%
911
73%
74%
1.13
0.45
USD
93%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.