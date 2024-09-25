- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
911
Profit Trade:
674 (73.98%)
Loss Trade:
237 (26.02%)
Best Trade:
64.81 USD
Worst Trade:
-217.19 USD
Profitto lordo:
3 444.04 USD (213 627 pips)
Perdita lorda:
-3 036.90 USD (124 904 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (170.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.80 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
73.93%
Massimo carico di deposito:
175.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
311 (34.14%)
Short Trade:
600 (65.86%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-12.81 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-2 118.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 118.43 USD (33)
Crescita mensile:
1.37%
Previsione annuale:
16.45%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
281.33 USD
Massimale:
2 124.17 USD (92.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.67% (2 128.84 USD)
Per equità:
92.66% (3 329.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|266
|AUDNZD
|199
|EURGBP
|130
|AUDCAD
|114
|NZDCAD
|88
|EURUSD
|50
|USDCAD
|30
|GBPUSD
|30
|EURCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|-1.4K
|AUDNZD
|356
|EURGBP
|503
|AUDCAD
|295
|NZDCAD
|192
|EURUSD
|310
|USDCAD
|42
|GBPUSD
|100
|EURCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|-25K
|AUDNZD
|16K
|EURGBP
|19K
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|6.3K
|EURUSD
|23K
|USDCAD
|5.1K
|GBPUSD
|10K
|EURCAD
|2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.81 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +170.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 118.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 17
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.83 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 28
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 20
|
RoboForex-ECN
|1.25 × 16624
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.26 × 781
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
