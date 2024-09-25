SegnaliSezioni
Lim Tonny

ATI Serok Emas 5T12345

Lim Tonny
0 recensioni
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -68%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 917
Profit Trade:
1 843 (96.13%)
Loss Trade:
74 (3.86%)
Best Trade:
202.99 USD
Worst Trade:
-374.88 USD
Profitto lordo:
21 068.67 USD (6 995 320 pips)
Perdita lorda:
-15 399.32 USD (4 110 063 pips)
Vincite massime consecutive:
359 (4 397.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 397.13 USD (359)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
54.48%
Massimo carico di deposito:
3074.55%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
1 917 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-208.10 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-5 153.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 153.76 USD (15)
Crescita mensile:
42.80%
Previsione annuale:
521.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 330.34 USD
Massimale:
7 844.99 USD (104.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.36% (7 844.99 USD)
Per equità:
99.53% (2 791.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1917
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +202.99 USD
Worst Trade: -375 USD
Vincite massime consecutive: 359
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +4 397.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5 153.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 14
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
50 più
Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 03:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 00:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
2025.07.02 07:48
No swaps are charged
