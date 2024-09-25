- Crescita
Trade:
1 917
Profit Trade:
1 843 (96.13%)
Loss Trade:
74 (3.86%)
Best Trade:
202.99 USD
Worst Trade:
-374.88 USD
Profitto lordo:
21 068.67 USD (6 995 320 pips)
Perdita lorda:
-15 399.32 USD (4 110 063 pips)
Vincite massime consecutive:
359 (4 397.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 397.13 USD (359)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
54.48%
Massimo carico di deposito:
3074.55%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
1 917 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
2.96 USD
Profitto medio:
11.43 USD
Perdita media:
-208.10 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-5 153.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 153.76 USD (15)
Crescita mensile:
42.80%
Previsione annuale:
521.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 330.34 USD
Massimale:
7 844.99 USD (104.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.36% (7 844.99 USD)
Per equità:
99.53% (2 791.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1917
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +202.99 USD
Worst Trade: -375 USD
Vincite massime consecutive: 359
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +4 397.13 USD
Massima perdita consecutiva: -5 153.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 14
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
