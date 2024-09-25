- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
421
Profit Trade:
313 (74.34%)
Loss Trade:
108 (25.65%)
Best Trade:
5.00 USD
Worst Trade:
-4.98 USD
Profitto lordo:
255.25 USD (31 209 pips)
Perdita lorda:
-274.57 USD (33 184 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (11.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.60 USD (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
13.36%
Massimo carico di deposito:
60.48%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
163 (38.72%)
Short Trade:
258 (61.28%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.82 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.00 USD (4)
Crescita mensile:
-2.41%
Previsione annuale:
-29.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.80 USD
Massimale:
60.13 USD (35.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.60% (57.55 USD)
Per equità:
3.73% (4.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|237
|EURUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|171
|EURUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.00 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.60 USD
Massima perdita consecutiva: -11.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|0.00 × 5
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 104
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 7
|
Osprey-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 39
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 14
|
Exness-Real9
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
Trading Pair:
- EURUSD
- USDJPY
- Trend trading, breakout
- Ranging Trading, scape
Non ci sono recensioni
30USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
53
100%
421
74%
13%
0.92
-0.05
USD
USD
34%
1:50