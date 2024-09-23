- Crescita
Trade:
257
Profit Trade:
156 (60.70%)
Loss Trade:
101 (39.30%)
Best Trade:
1 032.07 USD
Worst Trade:
-1 216.65 USD
Profitto lordo:
43 930.93 USD (1 133 699 pips)
Perdita lorda:
-40 135.00 USD (101 717 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 774.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 965.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.82%
Massimo carico di deposito:
105.88%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
102 (39.69%)
Short Trade:
155 (60.31%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
14.77 USD
Profitto medio:
281.61 USD
Perdita media:
-397.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 243.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 243.32 USD (4)
Crescita mensile:
-28.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
585.33 USD
Massimale:
5 638.18 USD (65.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.77% (4 850.10 USD)
Per equità:
71.51% (1 978.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|17
|EURCAD
|13
|GBPNZD
|10
|US30
|10
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|9
|USDJPY
|9
|GER40
|9
|GBPCAD
|8
|XAGUSD
|8
|GBPCHF
|8
|NAS100
|8
|USDCAD
|8
|EURCHF
|8
|AUDCAD
|8
|USDCHF
|7
|USOIL
|7
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|7
|AUDUSD
|6
|ChinaA50
|6
|EURUSD
|5
|EURNZD
|5
|CADCHF
|5
|EURJPY
|5
|BTCUSD
|5
|GBPJPY
|4
|JAPAN225
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCHF
|4
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|3
|USDSGD
|3
|NZDUSD
|2
|HK50
|2
|EURSGD
|2
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|COPPER
|1
|GBPSGD
|1
|UKOIL
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|-321
|EURCAD
|1.5K
|GBPNZD
|202
|US30
|613
|EURGBP
|582
|GBPUSD
|-591
|GBPAUD
|-1.3K
|USDJPY
|1.8K
|GER40
|-2.3K
|GBPCAD
|482
|XAGUSD
|1.3K
|GBPCHF
|-917
|NAS100
|810
|USDCAD
|-426
|EURCHF
|80
|AUDCAD
|-46
|USDCHF
|833
|USOIL
|356
|XAUUSD
|2K
|EURAUD
|207
|AUDUSD
|-955
|ChinaA50
|169
|EURUSD
|857
|EURNZD
|1K
|CADCHF
|-780
|EURJPY
|474
|BTCUSD
|666
|GBPJPY
|316
|JAPAN225
|930
|CHFJPY
|546
|AUDCHF
|341
|CADJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-776
|USDSGD
|-1.2K
|NZDUSD
|-325
|HK50
|-122
|EURSGD
|-148
|NZDCHF
|-280
|NZDCAD
|-78
|COPPER
|220
|GBPSGD
|-845
|UKOIL
|227
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|218
|EURCAD
|3.3K
|GBPNZD
|2.3K
|US30
|8.7K
|EURGBP
|916
|GBPUSD
|336
|GBPAUD
|-1.5K
|USDJPY
|7.3K
|GER40
|-8.5K
|GBPCAD
|531
|XAGUSD
|3.1K
|GBPCHF
|-2.3K
|NAS100
|4.2K
|USDCAD
|-876
|EURCHF
|-246
|AUDCAD
|402
|USDCHF
|1.1K
|USOIL
|298
|XAUUSD
|6.2K
|EURAUD
|1.8K
|AUDUSD
|-551
|ChinaA50
|-2.6K
|EURUSD
|990
|EURNZD
|3.2K
|CADCHF
|-1K
|EURJPY
|1.5K
|BTCUSD
|997K
|GBPJPY
|-936
|JAPAN225
|14K
|CHFJPY
|2K
|AUDCHF
|329
|CADJPY
|-2.5K
|AUDJPY
|-1.9K
|USDSGD
|-1.5K
|NZDUSD
|-590
|HK50
|-1.9K
|EURSGD
|-164
|NZDCHF
|-229
|NZDCAD
|-113
|COPPER
|882
|GBPSGD
|-1.1K
|UKOIL
|756
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 032.07 USD
Worst Trade: -1 217 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 774.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2 243.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
账户本金1000美金，没有入金，只有出金，因为平台会定期清理历史数据，所以所有的入金操作都不是真实的，账户挂上前历史数据已经被清理过一次，所以初始入金数据也是错误的。
