Weiyong Wang

Wangxin

Weiyong Wang
0 recensioni
70 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -45%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
156 (60.70%)
Loss Trade:
101 (39.30%)
Best Trade:
1 032.07 USD
Worst Trade:
-1 216.65 USD
Profitto lordo:
43 930.93 USD (1 133 699 pips)
Perdita lorda:
-40 135.00 USD (101 717 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 774.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 965.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.82%
Massimo carico di deposito:
105.88%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
102 (39.69%)
Short Trade:
155 (60.31%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
14.77 USD
Profitto medio:
281.61 USD
Perdita media:
-397.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 243.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 243.32 USD (4)
Crescita mensile:
-28.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
585.33 USD
Massimale:
5 638.18 USD (65.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.77% (4 850.10 USD)
Per equità:
71.51% (1 978.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 17
EURCAD 13
GBPNZD 10
US30 10
EURGBP 10
GBPUSD 10
GBPAUD 9
USDJPY 9
GER40 9
GBPCAD 8
XAGUSD 8
GBPCHF 8
NAS100 8
USDCAD 8
EURCHF 8
AUDCAD 8
USDCHF 7
USOIL 7
XAUUSD 7
EURAUD 7
AUDUSD 6
ChinaA50 6
EURUSD 5
EURNZD 5
CADCHF 5
EURJPY 5
BTCUSD 5
GBPJPY 4
JAPAN225 4
CHFJPY 4
AUDCHF 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
USDSGD 3
NZDUSD 2
HK50 2
EURSGD 2
NZDCHF 2
NZDCAD 2
COPPER 1
GBPSGD 1
UKOIL 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -321
EURCAD 1.5K
GBPNZD 202
US30 613
EURGBP 582
GBPUSD -591
GBPAUD -1.3K
USDJPY 1.8K
GER40 -2.3K
GBPCAD 482
XAGUSD 1.3K
GBPCHF -917
NAS100 810
USDCAD -426
EURCHF 80
AUDCAD -46
USDCHF 833
USOIL 356
XAUUSD 2K
EURAUD 207
AUDUSD -955
ChinaA50 169
EURUSD 857
EURNZD 1K
CADCHF -780
EURJPY 474
BTCUSD 666
GBPJPY 316
JAPAN225 930
CHFJPY 546
AUDCHF 341
CADJPY -1.2K
AUDJPY -776
USDSGD -1.2K
NZDUSD -325
HK50 -122
EURSGD -148
NZDCHF -280
NZDCAD -78
COPPER 220
GBPSGD -845
UKOIL 227
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 218
EURCAD 3.3K
GBPNZD 2.3K
US30 8.7K
EURGBP 916
GBPUSD 336
GBPAUD -1.5K
USDJPY 7.3K
GER40 -8.5K
GBPCAD 531
XAGUSD 3.1K
GBPCHF -2.3K
NAS100 4.2K
USDCAD -876
EURCHF -246
AUDCAD 402
USDCHF 1.1K
USOIL 298
XAUUSD 6.2K
EURAUD 1.8K
AUDUSD -551
ChinaA50 -2.6K
EURUSD 990
EURNZD 3.2K
CADCHF -1K
EURJPY 1.5K
BTCUSD 997K
GBPJPY -936
JAPAN225 14K
CHFJPY 2K
AUDCHF 329
CADJPY -2.5K
AUDJPY -1.9K
USDSGD -1.5K
NZDUSD -590
HK50 -1.9K
EURSGD -164
NZDCHF -229
NZDCAD -113
COPPER 882
GBPSGD -1.1K
UKOIL 756
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 032.07 USD
Worst Trade: -1 217 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 774.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2 243.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 47
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
FPMarkets-Live3
0.16 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.20 × 584
ZealCapitalMarketSC-Live
0.44 × 18
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
FusionMarkets-Live 2
1.11 × 45
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live19
1.25 × 4
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.27 × 318
Exness-Real17
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
1.91 × 43
FxPro.com-Real07
2.25 × 171
XMGlobal-Real 35
2.41 × 32
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
XMGlobal-Real 43
3.07 × 14
13 più
账户本金1000美金，没有入金，只有出金，因为平台会定期清理历史数据，所以所有的入金操作都不是真实的，账户挂上前历史数据已经被清理过一次，所以初始入金数据也是错误的。
Non ci sono recensioni
2025.09.02 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 14:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 15:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 21:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 04:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 02:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 12:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 11:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
