- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
524 (75.94%)
Loss Trade:
166 (24.06%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-26.96 USD
Profitto lordo:
1 593.00 USD (162 732 pips)
Perdita lorda:
-1 368.02 USD (135 562 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (54.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.82 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
4.14%
Massimo carico di deposito:
69.99%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
337 (48.84%)
Short Trade:
353 (51.16%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-8.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-91.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.64 USD (8)
Crescita mensile:
-26.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.04 USD
Massimale:
171.43 USD (75.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.83% (171.43 USD)
Per equità:
55.27% (79.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|690
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|225
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +54.65 USD
Massima perdita consecutiva: -91.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.19 × 16
|
ICMarketsSC-Live12
|0.50 × 10
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 128
|
ICMarkets-Live05
|1.47 × 17
|
FBS-Real-1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|2.22 × 9
|
ICMarkets-Live23
|2.34 × 145
|
ICMarketsSC-Live15
|2.35 × 20
|
Tickmill-Live08
|2.60 × 10
|
ICMarkets-Live14
|2.78 × 37
|
Exness-Real9
|2.80 × 10
|
ICMarkets-Live04
|2.82 × 11
|
Exness-Real3
|2.88 × 168
|
AxioryAsia-02Live
|2.95 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|3.22 × 32
