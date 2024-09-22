SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SHarp Entry GOld new
I Kadek Purnawan St

SHarp Entry GOld new

I Kadek Purnawan St
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 222%
ICMarkets-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
524 (75.94%)
Loss Trade:
166 (24.06%)
Best Trade:
10.65 USD
Worst Trade:
-26.96 USD
Profitto lordo:
1 593.00 USD (162 732 pips)
Perdita lorda:
-1 368.02 USD (135 562 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (54.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.82 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
4.14%
Massimo carico di deposito:
69.99%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.31
Long Trade:
337 (48.84%)
Short Trade:
353 (51.16%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-8.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-91.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.64 USD (8)
Crescita mensile:
-26.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.04 USD
Massimale:
171.43 USD (75.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.83% (171.43 USD)
Per equità:
55.27% (79.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 690
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 225
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.65 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +54.65 USD
Massima perdita consecutiva: -91.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FxPro.com-Real06
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 10
ICMarkets-Live16
1.00 × 128
ICMarkets-Live05
1.47 × 17
FBS-Real-1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.22 × 9
ICMarkets-Live23
2.34 × 145
ICMarketsSC-Live15
2.35 × 20
Tickmill-Live08
2.60 × 10
ICMarkets-Live14
2.78 × 37
Exness-Real9
2.80 × 10
ICMarkets-Live04
2.82 × 11
Exness-Real3
2.88 × 168
AxioryAsia-02Live
2.95 × 22
ICMarketsSC-Live06
3.22 × 32
47 più
new version of sharp entry gold with news filter

you also can cek my signal at www.signalstart. com/ analysis/ sharp-entry-gold/276501 (no space)


Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 22:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 13:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 02:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.13 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 02:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 01:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 188 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 13:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.31 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
