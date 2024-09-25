SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Phan Kien MT5
Phan Tran Kien

Phan Kien MT5

Phan Tran Kien
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 96%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
57 (70.37%)
Loss Trade:
24 (29.63%)
Best Trade:
149.74 USD
Worst Trade:
-275.44 USD
Profitto lordo:
1 881.98 USD (5 251 pips)
Perdita lorda:
-912.49 USD (2 715 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (276.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
2.70%
Massimo carico di deposito:
47.85%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.89
Long Trade:
47 (58.02%)
Short Trade:
34 (41.98%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
11.97 USD
Profitto medio:
33.02 USD
Perdita media:
-38.02 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-275.44 USD (1)
Crescita mensile:
24.85%
Previsione annuale:
301.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
335.37 USD (21.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.85% (335.37 USD)
Per equità:
34.30% (469.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 78
XAUUSD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 797
XAUUSD 172
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.2K
XAUUSD 382
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.74 USD
Worst Trade: -275 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +276.82 USD
Massima perdita consecutiva: -33.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 6
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsEU-MT5-4
1.51 × 185
ICMarketsSC-MT5-2
1.68 × 7662
69 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
2024 年 8 月 29 日

資金が限られている場合は、500 ドル以上の初期投資をお勧めします。

年率約180％の利益を目指す

ハードストップロス注文は、株価が 33% 下落したときに発注されます。過去の分析によると、これほどの規模の下落が 3 ～ 5 年ごとに起こることはほとんどありません。一時操業を停止した後、損益分岐点に戻るまで約２カ月かかった。

トレードは常に私のシグナルに従ってうまくいくとは限りません。市場に強いニュースやアカウントに影響を与える市場の大きな変動がある場合は、脇に置いて別の機会を待つため、アカウントは 4 ～ 7 営業日以内に変更されない可能性があります。これは正常です。この種のリスク管理に慣れていない場合は、このシグナルを購読しないでください。

利益は誰もが目指すものですが、私は常に利益よりもリスクに興味があります。

。この口座は複利を利用しています

。お金を引き出さないという約束

このシグナルは、アカウントを成長させるための明確な道筋があることを示しています

投資家の皆様、信頼とご協力に感謝します

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Non ci sono recensioni
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 08:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 12:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 12:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 14:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 19:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Phan Kien MT5
30USD al mese
96%
0
0
USD
2K
USD
55
0%
81
70%
3%
2.06
11.97
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.