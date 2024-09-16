- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
171 (61.07%)
Loss Trade:
109 (38.93%)
Best Trade:
773.58 USD
Worst Trade:
-54.03 USD
Profitto lordo:
5 633.81 USD (55 342 pips)
Perdita lorda:
-1 169.44 USD (51 984 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 921.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 921.86 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
12.46%
Massimo carico di deposito:
33.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.88
Long Trade:
128 (45.71%)
Short Trade:
152 (54.29%)
Fattore di profitto:
4.82
Profitto previsto:
15.94 USD
Profitto medio:
32.95 USD
Perdita media:
-10.73 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-502.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-502.72 USD (19)
Crescita mensile:
5.07%
Previsione annuale:
59.85%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
502.72 USD (7.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.15% (502.72 USD)
Per equità:
42.76% (1 103.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|archived
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|551
|archived
|3.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +773.58 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +3 921.86 USD
Massima perdita consecutiva: -502.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
