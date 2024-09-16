SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WIND PRO
Ibnu Sopian

WIND PRO

Ibnu Sopian
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 182%
FBS-Real-6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
171 (61.07%)
Loss Trade:
109 (38.93%)
Best Trade:
773.58 USD
Worst Trade:
-54.03 USD
Profitto lordo:
5 633.81 USD (55 342 pips)
Perdita lorda:
-1 169.44 USD (51 984 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 921.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 921.86 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
12.46%
Massimo carico di deposito:
33.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.88
Long Trade:
128 (45.71%)
Short Trade:
152 (54.29%)
Fattore di profitto:
4.82
Profitto previsto:
15.94 USD
Profitto medio:
32.95 USD
Perdita media:
-10.73 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-502.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-502.72 USD (19)
Crescita mensile:
5.07%
Previsione annuale:
59.85%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
502.72 USD (7.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.15% (502.72 USD)
Per equità:
42.76% (1 103.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 269
archived 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 551
archived 3.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.4K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +773.58 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +3 921.86 USD
Massima perdita consecutiva: -502.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.05 02:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
Share of trading days is too low
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 11.07% of days out of the 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.28% of days out of 307 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.16 06:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.13 04:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.12 04:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.12 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.11 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 22:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 16:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 10:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.09 06:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.06 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.03 06:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WIND PRO
50USD al mese
182%
0
0
USD
4.1K
USD
56
96%
280
61%
12%
4.81
15.94
USD
43%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.