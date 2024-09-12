SegnaliSezioni
Ganda Prawira Tanzil

CandleV2

Ganda Prawira Tanzil
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 327%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
240 (99.58%)
Loss Trade:
1 (0.41%)
Best Trade:
6 178.20 USD
Worst Trade:
-471.00 USD
Profitto lordo:
81 005.50 USD (290 394 pips)
Perdita lorda:
-471.00 USD (471 pips)
Vincite massime consecutive:
218 (76 829.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76 829.77 USD (218)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
86.01%
Massimo carico di deposito:
30.17%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
170.99
Long Trade:
190 (78.84%)
Short Trade:
51 (21.16%)
Fattore di profitto:
171.99
Profitto previsto:
334.17 USD
Profitto medio:
337.52 USD
Perdita media:
-471.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-471.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.00 USD (1)
Crescita mensile:
5.24%
Previsione annuale:
63.66%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
471.00 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (471.00 USD)
Per equità:
80.45% (51 755.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 239
NAS100 1
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 81K
NAS100 1
WTI -471
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 290K
NAS100 7
WTI -471
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 178.20 USD
Worst Trade: -471 USD
Vincite massime consecutive: 218
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76 829.77 USD
Massima perdita consecutiva: -471.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.09 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 01:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 03:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.13 04:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.11 01:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 23:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.14 04:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CandleV2
100USD al mese
327%
0
0
USD
72K
USD
56
75%
241
99%
86%
171.98
334.17
USD
80%
1:200
