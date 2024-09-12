- Crescita
Trade:
241
Profit Trade:
240 (99.58%)
Loss Trade:
1 (0.41%)
Best Trade:
6 178.20 USD
Worst Trade:
-471.00 USD
Profitto lordo:
81 005.50 USD (290 394 pips)
Perdita lorda:
-471.00 USD (471 pips)
Vincite massime consecutive:
218 (76 829.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76 829.77 USD (218)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
86.01%
Massimo carico di deposito:
30.17%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
170.99
Long Trade:
190 (78.84%)
Short Trade:
51 (21.16%)
Fattore di profitto:
171.99
Profitto previsto:
334.17 USD
Profitto medio:
337.52 USD
Perdita media:
-471.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-471.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.00 USD (1)
Crescita mensile:
5.24%
Previsione annuale:
63.66%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
471.00 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.62% (471.00 USD)
Per equità:
80.45% (51 755.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|239
|NAS100
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|81K
|NAS100
|1
|WTI
|-471
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|290K
|NAS100
|7
|WTI
|-471
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 178.20 USD
Worst Trade: -471 USD
Vincite massime consecutive: 218
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76 829.77 USD
Massima perdita consecutiva: -471.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
327%
0
0
USD
USD
72K
USD
USD
56
75%
241
99%
86%
171.98
334.17
USD
USD
80%
1:200