Joao Vitor Farias De Castro

Alpha Maiora

Joao Vitor Farias De Castro
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 -22%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
420
Profit Trade:
174 (41.42%)
Loss Trade:
246 (58.57%)
Best Trade:
228.64 USD
Worst Trade:
-136.76 USD
Profitto lordo:
6 146.46 USD (5 147 215 pips)
Perdita lorda:
-8 180.61 USD (8 448 891 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (308.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
374.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
47.43%
Massimo carico di deposito:
10.48%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
211 (50.24%)
Short Trade:
209 (49.76%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-4.84 USD
Profitto medio:
35.32 USD
Perdita media:
-33.25 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-463.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-470.25 USD (8)
Crescita mensile:
-1.43%
Previsione annuale:
-15.67%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 034.15 USD
Massimale:
2 400.27 USD (56.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.56% (2 292.04 USD)
Per equità:
1.92% (172.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BRENT 77
BITCOIN 72
#France40 50
#USNDAQ100 31
#Euro50 30
LLY.N 25
ISRG.O 21
SFM.O 21
CTAS.O 17
ANET.N 15
COST.O 15
PGR.N 15
AVGO.O 12
AXON.O 11
NVDA.O 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BRENT -21
BITCOIN -332
#France40 -119
#USNDAQ100 -162
#Euro50 -186
LLY.N -50
ISRG.O -373
SFM.O -289
CTAS.O -173
ANET.N 93
COST.O -170
PGR.N -158
AVGO.O -66
AXON.O 27
NVDA.O -55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BRENT 5.8K
BITCOIN -3.3M
#France40 -19K
#USNDAQ100 59K
#Euro50 -13K
LLY.N -9.9K
ISRG.O -15K
SFM.O -4.4K
CTAS.O -1.6K
ANET.N 826
COST.O -8.4K
PGR.N -1.7K
AVGO.O -818
AXON.O 4.1K
NVDA.O -649
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +228.64 USD
Worst Trade: -137 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +308.62 USD
Massima perdita consecutiva: -463.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 13:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 07:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.07 15:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.06 10:17
No swaps are charged
2025.05.05 12:46
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
