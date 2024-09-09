SegnaliSezioni
Thi Dang Nguyen

XAU Master

Thi Dang Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 29%
LiteFinanceVC-Live-04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
187 (83.11%)
Loss Trade:
38 (16.89%)
Best Trade:
7.37 USD
Worst Trade:
-34.32 USD
Profitto lordo:
1 262.90 USD (129 573 pips)
Perdita lorda:
-1 233.64 USD (122 615 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (111.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
25.50%
Massimo carico di deposito:
17.19%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
106 (47.11%)
Short Trade:
119 (52.89%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
6.75 USD
Perdita media:
-32.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-98.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.26 USD (3)
Crescita mensile:
-29.74%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.39 USD
Massimale:
168.23 USD (62.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.57% (168.23 USD)
Per equità:
35.78% (62.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.37 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +111.38 USD
Massima perdita consecutiva: -98.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real
6.88 × 8
Non ci sono recensioni
2025.09.12 02:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.02 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 17:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.23 02:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.24 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 08:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.09 08:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.05 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 10:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.06 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.04 05:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.29 15:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.15 07:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.11 05:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.09 18:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2024.10.07 08:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
