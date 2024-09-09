- Crescita
Trade:
225
Profit Trade:
187 (83.11%)
Loss Trade:
38 (16.89%)
Best Trade:
7.37 USD
Worst Trade:
-34.32 USD
Profitto lordo:
1 262.90 USD (129 573 pips)
Perdita lorda:
-1 233.64 USD (122 615 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (111.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.38 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
25.50%
Massimo carico di deposito:
17.19%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
106 (47.11%)
Short Trade:
119 (52.89%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
6.75 USD
Perdita media:
-32.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-98.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-98.26 USD (3)
Crescita mensile:
-29.74%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.39 USD
Massimale:
168.23 USD (62.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.57% (168.23 USD)
Per equità:
35.78% (62.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +7.37 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +111.38 USD
Massima perdita consecutiva: -98.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real
|6.88 × 8
Non ci sono recensioni
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
55
100%
225
83%
26%
1.02
0.13
USD
USD
63%
1:500